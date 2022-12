Alistan multa de 9 mil pesos por llamadas de broma al 911

Penas que van de entre los tres meses hasta los dos años de prisión sería la sanción privativa de la libertad impuesta por un juez a quien solicite en forma de broma un servicio de emergencia al teléfono 911; además de una multa económica que alcanzaría hasta las 100 unidades cuantificables de medida y actualización (UMA).

A partir de enero de 2022, la UMA fue de $96.22, por lo que si un juez impone la máxima sanción, el costó ascendería a los $9,622.00.

El artículo 211 Quáter señala que quien “cometa el delito de uso indebido de servicios de emergencia la persona que de forma dolosa realice una llamada, aviso o alerta falsa a las líneas de emergencia a través de cualquier medio de comunicación, como teléfono fijo, móvil, radio, botón de auxilio, aplicaciones, internet o cualquier otro medio electrónico a números de emergencia” tendrá dicha sanción.

En el mismo artículo destaca que en caso de que la llamada sea un aviso o alerta falsa a números de emergencias por parte de un adolescente se sancionará de acuerdo a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuyo delito se perseguirá por querella.

Este 28 de diciembre, es común que niños, adolescentes o adultos jóvenes lleven a cabo estas bromas por el Día de los Santos Inocentes.

Es importante señalar que el número 911 recibe, coordina y da seguimiento a las llamadas de emergencias:

+ Médicas

+ Seguridad pública y

+ Protección civil

Enrique Martínez López, paramédico de una corporación particular platicó para La Verdad Noticias lo desagradable que llega a ser cuando piden auxilio y resulta que se trata de una broma de mal gusto y precisamente en vísperas de los Santos Inocentes.

“Me piden que me acerque a la colonia Del Valle donde según una persona había bebido anticongelante, lo cual es sumamente muy delicado y cuando llegamos al domicilio lo más rápido posible resulta que de la casa sale un chavo diciéndonos que no era cierto y que muy probablemente alguno de sus amigos le había hecho esa broma pesada, pero no lo pudimos comprobar”.

El paramédico se exalta al decir lo que implica una broma de este tipo.

“Es que no se vale, vas manejando a máxima velocidad por lo que te platico de que es algo delicado beber anticongelante y hasta tú mismo te puedes accidentar y todo por un tonto chascarrillo de chavos que no tienen conciencia de lo que podrían ocasionar con estas acciones”.

Martínez López, indica que lejos de una sanción en la cárcel o una multa debería la autoridad implementar otras medidas.

“Mira la multa la va a pagar el papá o la mamá, o sea, al niño, chavo o alguien un poco más grande no le va a doler desembolsar cierta cantidad, la prisión está lejos de que se aplique, lo mejor sería que la autoridad les haga cumplir con un curso de concientización mediante pláticas y lo que puede ocurrir a los que prestamos un servicio de emergencias”.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESSP), reportó en su informe de 2022 que de enero a septiembre, a nivel nacional se realizaron 3 millones 139 mil 823 llamadas por niños lo que representa un 8.80% y 928 mil 851 de jóvenes adultos con un 2.60%, que resultaron ser una broma.

Además, hubo un total de 35 millones 685 mil 140 llamadas improcedentes en todo el país catalogadas como: incompletas, de no emergencia, bromas, obscenas, de prueba y mudas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indica que las llamadas falsas o de broma al 911 ocasiona pérdida de tiempo en atención a víctimas reales, lo que podría derivar en la muerte de personas o retrasos en las solicitudes verdaderas.

