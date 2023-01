UNAM analiza quitar el título a la ministra Esquivel

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, infromó que ha convocado al Comité de Ética para determinar la sanción correspondiente por el plagio de la tesis que involucra a la ministra Yasmín Esquivel.

“El plagio de una tesis no es cosa menor, es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos y pone en entredicho la ética y moral de quien lo comete", critica Graue.

Una vez terminado el debido proceso, la universidad convocará a una sesión de la Comisión de Honor “para analizar las posibles acciones a llevarse a cabo”, anunció.

“Que quede muy claro: la rectoría depositada en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Actuo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria. No puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad me exige”, explicó Graue sobre la razón por la que aún no se da a conocer alguna consecuencia sobre la ministra.