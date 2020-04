VIDEO: ¿Quién es ‘Sustos’ de Cancún y que es lo que representa realmente?

En este día de aniversario de los 50 años de Cancún, hablaremos de un personaje que durante la última década ha hecho notarse como una de las figuras más emblemáticas de la ciudad, no es político, no es famoso, no es cantante, simplemente hace graffitis de forma ilegal, sin embargo su forma de pensar es lo que le ha colocado como uno de los personajes más queridos de la urbanidad.

Hablamos de ‘Sustos’, de quien conocemos los graffitis ilegales que están por toda la ciudad en ubicaciones que nadie se imagina cómo acceder, siempre infunde preguntas similares a ¿cómo es que lo hizo?, lo cierto es que necesita ser temerario para poder pintar de esa forma en tantos lugares sin ser atrapado o descubierto.

Sustos ¿Un grupo?

Una de las cuestiones que ha surgido a raíz de este personaje sin rostro, es precisamente su anonimato, sin embargo últimamente y debido a los videos que han sido subidos a YouTube, se pudiese pensar qué Sustos es un colectivo de personas con la función de hacer graffiti, esto sería muy lógico pues las estampas que se dibujan por toda la ciudad pudiesen ser un trabajo muy difícil de hacer por una sola persona, sin embargo sustos es una persona.

Sustos,¿Una marca?

Tan popular se ha hecho este personaje que su graffiti que conserva sus uniformidad en cientos de establecimientos, paredes, bardas techos, láminas y demás, ahora son una marca y son tan populares que incluso se empiezan a comercializar en forma de gorras y camisas haciendo alusión a algo muy cancunense.

Sustos, un personaje de Cancún

Sin embargo este personaje ha dado mucho más de qué hablar que sólo las pintas en las baldosas de forma ilegal, y es que la atención que le ponen las personas aún sin salir como titular en los principales medios de la ciudad, le ha dado un peso más humano detrás del anonimato, y es que en algún momento pidió un alto a la violencia en la ciudad de Cancún y recientemente invito a la gente usar cubre bocas con un colorido graffiti.

Sin duda para hablar de Cancún no se puede hablar sin mencionar a Sustos, que ahora forma parte del paisaje urbano de la ciudad, además de que es una persona admirada por otros jóvenes y es que en sus cuentas de redes sociales como Facebook Instagram y YouTube el cariño que se le da se siente y crece cada día más.