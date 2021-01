(video) Demanda ayuda abuela maya por despojo de terreno en Mahahual

La abuela maya exige a la Fiscalía Quintana Roo atender su denuncia por despojo de 2 hectáreas en Mahahual

Abusando de sus contactos y pervirtiendo la ley, la abogada Fabiola Cortés Miranda y Moisés Araujo, despojaron de un terreno de 2 hectáreas a Marleny Pat Abán, mujer maya de 58 años de edad.

Desde principios de mayo de 2020, la mujer fue despojada del predio Marleny, pues los caciques de Mahahual, José Luis Rosas Sánchez y Rodolfo Acevedo, crearon la sociedad llamada Playa Pamela S.A. de C.V., con la que demandaron a la mujer e incluso pretenden encarcelarla, alegando que es ella quien incurrió en el despojo del terreno.

La mujer posee el predio desde hace más de 20 años

Ahora, arrumbado como un caso sin resolver, en la gaveta del Ministerio Público de Mahahual se encuentran archivadas las 4 hojas de la carpeta de investigación 05/2369, donde se asentó la denuncia de la abuela maya Marleny Pat Abán, quien fue la primera en denunciar el despojo del que fue víctima junto a su hijo Enrique Sánchez Pat.

A las 17:29 horas del 27 de Mayo de 2020, Marleny Pat Abán se presentó ante el Ministerio Público de Mahahual, Erasmo Aguirre Ochoa, a denunciar que con machete en mano, 10 sujetos la despojaron del predio que posee desde 1994, hace ya 26 años, señalando directamente a un hombre identificado como Carlos Campos, además de una señora que azuzaba a sus trabajadores contra su hijo Enrique, quien cuidaba el predio Marleny.

Los sujetos cortaron el alambrado que servía de cerca para ingresar al predio que se encuentra en las coordenadas UTM Zona 16 Q.V: 1. 2. 3. Y: 2,070,768.28 2,070,872.00 2,070,820.78 X:425,370.00 425,541.00 425,597.43, cuyos papeles tiene en regla doña Marleny Pat Abán, con el título de propiedad que data de 1988.

Sin embargo, incurriendo en tráfico de influencias, en 2003 al cacique de Majahual, José Luis Rosas Sánchez, tituló 6 hectáreas durante el mandato del priista Joaquín Hendricks Díaz, entre ellas el predio de Marleny Pat.

Así, a través de Playa Pamela, Rosas Sánchez simuló la venta del predio de Marleny a la empresa, convirtiéndola en propietaria del predio de 89 mil 600 metros cuadrados, con un valor actual de 71 millones de pesos, tomando en cuenta la plusvalía de los predios cercanos al mar en un Mahahual que crece rápidamente en el corredor Costa Maya. Un predio que han ido lotificando y vendiendo al mejor postor.

Rosas Sánchez, quien además es exalcalde de Mahahual, se confabuló durante el sexenio de Hendricks con un trabajador del Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE), Edgardo Conrado, pareja de Isabel Verdejo Rosas, y tituló en 2003 las 89 mil 600 hectáreas pasando sobre los pequeños propietarios que poseían los Predios desde la década de los 80, incluyendo el predio ‘Marleny’ de Marleny Pat Abán.

Isabel Verdejo Rosas, esposa de Edgardo Conrado, fungió como apoderada legal de Playa Pamela, y fue ella misma quien en junio del año pasado contrató a Fabiola Cortés Miranda y Moisés Araujo para buscar encarcelar a Marleny Pat Abán, quien es la última que queda en la zona, y que se niega a abandonar sus tierras.

Por ello, Marleny Pat Abán, la humilde abuela maya, es ahora imputada y debe comparecer en la FGE el jueves 14 de enero para responder a las acusaciones de despojo que le imputó Fabiola Cortés.

Presión mediática

Cortes ha echado mano de sus amigos reporteros, con quienes pretende ejercer presión hacia la Fiscalía de Justicia, para que procesen por despojo a la abuela maya, además de su abogado Omar Puc Cabrera, y que la carpeta de investigación que ella presentó, bajo el número 06/2259, siga creciendo pero en contra de la abuela maya, donde han realizado peritajes, trabajos de campo y el aseguramiento del folio electrónico del inmueble.

“Denunciamos a los caciques por despojo pero la fiscalía archivó demandas. En cambio ellos contrataron a Fabiola Cortés y nos denunció y ya tenemos citatorios, mi cliente y yo como abogado, acusados de despojo”, explica Puc Cabrera.

En contraste, la denuncia que Marleny Pat Abán, bajo el número 05/2369, se encuentra estancada, en espera de que las autoridades hagan su trabajo en la Fiscalía y procedan a la investigación de los hechos.

Denuncia de la abuela Maya

Este es el texto de la declaración de la abuela maya contenido en la carpeta de investigación 05/2369 que la Fiscalía de Quintana Roo no ha atendido:

“YO MARLENY PAT ABAN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE soy legitimo TENEDOR, POSESIONARIO, NUDO PROPIETARIO, POR VIA DERIVADA DEL PREDIO SITO que se describe en el plano topográfico con coordenadas utm que al efecto anexo; mismo que de manera originaria ostentara la señora SANDRA NOEMI CHI PAT, en ocasión de haberlo adquirido por adquisición de derechos que le cedieran por el poseedor originario, por lo que desde luego en busca de obtener certeza jurídica sobre el bien inmueble que con tanto esfuerzo logre adquirir, me uní a la Confederación Nacional de Pequeños Propietarios Rurales que en ese entonces se encontraban como hasta e día de hoy representados en el Estado, y así empezamos el movimiento de nacionaleros local, dándonos de alta según los requisitos de la Ley Agraria vigente en aquel tiempo, por lo que ingresamos nuestras solicitudes de regularización de Terrenos Nacionales en la entonces Represetación Estatal de la Reforma Agraria, habiendo sido primordial en este logro el apoyo del entonces Presidente de la Confederación de Pequeños Propietarios Rurales el Medico Veterinario Zootecnista Eduardo Castañares, y su invaluable compañero quien nos ayudo en la integración de los expedientes y llenado de los requisitos a los muchos que con dificultad entendíamos de esos trámites, el Licenciado Andrés Trujillo Linaldi.

2.- Para poder acceder a esa solicitud, la suscrita fue auxiliada en sus tramites por la entonces Confederación de la Pequeña Propiedad Rural como antes ya e indicado; para lo cual fue necesario que el H. Ayuntamiento me expidiera la correspondiente constancia de posesión y explotación y la entonces Delegación de Xcalac de que dependía entonces el poblado de Mahahual, igualmente me expidió la Constancia de Residencia a favor del suscrito emitido por el C. AGUSTIN ADOLFO ACEVEDO YOUNG, entonces Delegado de la Comunidad de Xcalac, de fecha 20 de Junio de 1996…”.