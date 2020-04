Trabajadora del Ayuntamiento de Isla Mujeres es asesinada; la hallaron degollada

Una mujer de aproximadamente 35 años de edad, fue hallada sin vida y en el interior de su domicilio la tarde de ayer en el municipio de Isla Mujeres, misma que laboraba en el Ayuntamiento, en el área de Protección Civil y el presunto sospechoso es su actual pareja sentimental; la dama estaba degollada.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 12:00 horas de ayer, cuando al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades que en la colonia “La Gloria”, sobre la calle Sábado, en una de las casas, estaba el cuerpo sin vida de una mujer, misma que estaba en un charco de sangre.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo acudieron al sitio; al llegar confirmaron el deceso de la mujer, motivo por el cual dieron parte a los agentes de la Policía Ministerial y al personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para el levantamiento del cuerpo.

Investigan a su pareja sentimental por feminicidio

Se supo que la occisa estaba en una de las habitaciones de la casa, tirada en el piso y en un charco de sangre, por lo que murió en minutos; fue identificada como Naty, quien laboraba en el Ayuntamiento de Isla Mujeres, en el área de Protección Civil; ahora está bajo investigación su actual pareja sentimental por el delito de feminicidio.

Hay que destacar que luego de 18 meses que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y el municipio no registró, no se abrió carpetas de investigación y no hubo reportes por feminicidio, este sería el primero después de tanto tiempo, por lo que afirman las autoridades que darán con el o los responsables de este crimen.

Hoy sus amigos, familiares y conocidos, están de luto, tristes y alegres a la vez, pues sabe que fue a un mejor lugar y ahora está descansando, aunque también están enojados y desesperados para que dar con el presunto culpables y sea sentenciado a muchos años de cárcel.