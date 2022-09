Zalewski, una historia de película.

Filip Roger Zalewski, polaco detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún desde hace más de cuatro meses, mantiene una alerta roja activa desde el 27 de agosto de 2021 emitida para su búsqueda y detención por la Interpol Polonia, donde es requerido por las autoridades de su país natal para ser enjuiciado por los probables delitos de delincuencia y lavado de dinero.

Sobre el crimen organizado, Filip afirma que en Polonia puede tratarse de cualquier grupo de tres o más personas asociadas y no es lo mismo que la delincuencia organizada que se define en la legislación de México. En realidad, el grupo del crimen organizado que el fiscal de Polonia señala que Zalewski es parte, es su negocio de consultoría y su familia: él, su padre, empleados y otros.

Respecto al lavado de dinero, el europeo dice que se trata de una excusa moderna para perseguir a cualquiera en Polonia, debido a que es un tema complicado y las leyes sobre el tema nadie las conoce bien, incluidos el fiscal, los policías, los jueces y la ciudadanía.

Una vida normal en México

“No quiero correr. Quiero quedarme en México. Así que no hay ningún riesgo de que cuando Polonia solicite la extradición yo me haya ido a alguna parte. ¿Dónde puedo acudir con la ficha roja? Si piden la extradición estaré en México esperando. Quiero vivir una vida normal. Si quisiera escapar, no obtendría la residencia. Simplemente me escondería en algún lugar”, dijo.

A partir de su aprehensión, el titular de Poland Zalewski Consulting tiene prohibido ingresar a territorio mexicano. El polaco venía procedente de Panamá y arribó a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún el pasado 22 de abril. Desde su detención, el europeo presenta problemas de higiene por falta de aseo, hipertensión, no puede dormir, está mal alimentado y atraviesa una crisis psicológica.

De acuerdo con Zalewski, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) lo visitó el lunes 5 de septiembre por la tarde por la denuncia que presentaron sus abogados por el crimen de tortura, y para su sorpresa, quienes realizaron la visita llegaron y al momento de verlo dijeron: ¡Oh! Estás vivo. Nadie te está golpeando, así que estás bien”.

El próximo 20 de septiembre, Zalewski tiene una audiencia en el Juzgado Cuarto de Distrito de Cancún para ver su situación legal. La audiencia estaba programada en un principio para el 12 de agosto, aunque ese día fue informado que la fecha se pospondría.

En todo momento, el empresario polaco ha sostenido su inocencia y asegura que prefiere aguantar la tortura que está viviendo en México a lo que le aguarda en Polonia si lo envían de vuelta. “No estoy huyendo de la justicia. Quiero justicia, pero la justicia no existe en Polonia. Así que se me tiene que hacer justicia en México. Esta es mi única esperanza”.

