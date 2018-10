Yum Balam condenada a la miseria y al ecocidio

Una lluvia de amparos por parte de prestadores turísticos, pescadores, ejidatarios, empresarios y habitantes en general, se presentará en este mes contra el decreto del manejo ambiental de Yum-Balam, porque de lo contrario “corremos el riesgo de ser encarcelados por construir un cuarto o un baño para nuestras familias o si existe un incendio accidental”, aseveró el empresario Gabriel Linaje.

Así como este empresario, más de una veintena de representantes de sectores productivos y de la sociedad civil, esperan que sus abogados, presenten los amparos en bloque, ya que sostuvieron que existen elementos jurídicos para que les den la razón, ya que se violan los derechos humanos, además de que se impide el derecho constitucional del trabajo, entre otras premisas que dicta la Carta Magna, lo que en los hechos genera un ecocidio para toda la zona.

“Tenemos que tener seis hectáreas para sólo construir un cuarto, de lo contrario pararíamos en la cárcel como ya ocurrió hace cuatro años con unos campesinos que se atrevieron a querer vivir mejor”, señalaron en conferencia de prensa, los representantes de los afectados entre ellos el biólogo Gabriel Presuel y Jacobo Ay Che.

De la misma forma se sabe que sólo permiten 800 palafitos en las miles de hectáreas, lo cual lejos de ser ecológico, es todo lo contrario, pues se dispersa la contaminación, en lugar de concentrar todo el desarrollo en unas hectáreas. “Están condenando a nuestros hijos, nietos y demás habitantes a salir a buscar empleos, mismos que podrían generarse en la zona para beneficio de la comunidad y de la conservación ecológica”, reiteraron.

Traición de CONANP

Los denunciaron expusieron que durante más de 20 años estuvieron trabajando con las autoridades en turno y últimamente con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), para acordar el aprovechamiento sustentable de la zona de Holbox, Isla Grande y Chiquilá, entre otras zonas y en donde se acordó la edificación de 9 mil habitaciones hoteleras en la ínsula y 12 mil en la costa.

Los inconformes, en su mayoría propietarios de tierras, aseguran que el plan de manejo de Yum Balam viola sus derechos porque además de prohibir el uso del PET o plásticos, prohíbe la construcción de nuevas edificaciones, además que reconocieron.

“La CONANP no tiene capacidad para vigilar todas las miles de hectáreas, incluso sus lanchas y vehículos están descompuestos porque no tienen dinero para repararlos”, externaron, lo que en suma provoca un ecocidio al no permitir que la comunidad genere sus propios recursos para proteger ambientalmente la zona.

Se prohíbe todo

Como se sabe, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un voluminoso resumen del documento, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el que se delimitan las 15 “subzonas”, con distintos niveles de restricción.

En Cabo Catoche no se permitirá la pesca o el atraque de embarcaciones, aunque sí el turismo de bajo impacto. En los humedales, alrededor de la Isla Grande y Chica, así como en las partes externas de la laguna Conil, se dictaron restricciones, al no permitirse la construcción de obra pública o privada, salvo ciertas excepciones, además vedadas las actividades es la zona de la

Ensenada.

En el mar, al norte de Holbox, donde se permite el avistamiento del tiburón ballena, además de pesca de bajo impacto. Aquí, se aclara que el máximo de embarcaciones permitidas por día es de 160, con un número máximo de mil 350 visitantes.

En Chiquilá y en la Isla Grande, únicamente pueden existir clubes de playa y alojamientos sobre palafitos. Los únicos vehículos motorizados permitidos serán carritos de golf. Se delimitan los dos centros poblacionales, Holbox y Chiquilá, con la prohibición de crear nuevos poblacionales.

Prestadores de servicios exigen se derogue decreto Yum-Balam, publicado hace una semanas en el DOF.

Limitarán llegada de visitantes

Holbox es una de las islas de Quintana Roo más deseadas por los turistas, por su tranquilo mar de variadas tonalidades de azul, sus playas de arena blanca y su atmósfera relajada. Este paraíso del Caribe mexicano se encuentra dentro del Área de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam, al norte del estado.

Esta zona alberga selvas tropicales bajas y medianas, manglares, cenotes, esteros y lagunas costeras que son el refugio de tiburones ballena, tortugas marinas, cocodrilos y tiburones. Aquí mismo, pero en tierra, conviven jaguares, monos aulladores, monos araña, jabalíes de labios blancos y venados temazate.

Es posible encontrar flamencos, tucanes de pico de canoa y halcones peregrino. Con una serie de prohibiciones y regulaciones, México reforzará la protección de Yum Balam para evitar su explotación turística.

Las medidas están en el nuevo “Programa de Manejo de Yum Balam”, publicado por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat). Dichas medidas prohíben el ingreso de materiales desechables y plásticos, la construcción de pistas aéreas, campos de golf y obras grandes, verter aguas residuales en el mar, dañar arrecifes de coral, playas, dunas y manglares.