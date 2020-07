Yucateco ingresa a cenote de Tulum y encuentra su muerte

Tras la reactivación económica en Tulum, turistas no sólo internacionales comenzaron a llegar, sino también nacionales, lo malo es que de igual modo el riesgo de accidentes incrementan en parques acuáticos o lugares ecológicos, tal caso fue el de un hombre yucateco quien murió de un paro cardiaco, luego de esforzarse a nadar en un cenote.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió ayer por la tarde en la ciudad de Tulum, luego de que amigos y familiares pidieron apoyo de una ambulancia en el cenote Zamná, debido a que un hombre estaba muriendo de un infarto y que en ese momento aún continuaba con vida.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo y una ambulancia acudieron al sitio; al llegar, los paramédicos confirmaron el deceso del hombre, motivo por el cual dieron parte al personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para el levantamiento del cuerpo.

Se supo que el occiso es del estado de Yucatán, además los testigos dijeron que el hombre tenía apenas 27 años de edad y de nombre Manuel, mismo que padecía del corazón y al esforzarse de más, al momento de nadar en el cenote antes mencionado, al salir comenzó a quejarse, pero él pensó que era el cansancio y en realidad era su corazón.

Pasaron los minutos y comenzó a sentir dolores más fuertes, hasta que ya no aguantó y comenzó a convulsionarse, no duró mucho y murió, lamentablemente cuando los servicios de emergencias llegaron, el hombre ya estaba muerto, por lo que no pudieron hacer nada para reanimarlo.

Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de las autoridades competentes para tratar de averiguar si el recinto o los dueños tienen la culpa indirectamente, pues si no tiene la debida seguridad en el cenote y en todo el lugar, como señalamientos o equipo de protección, serán multados y hasta podrías ser suspendidos por un tiempo, pero esto será la autoridad quien lo determine.