Yucatán y Quintana Roo: ¿un día sin alcohol?

Hoy es el Día Mundial sin Alcohol, una fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin de fomentar la responsabilidad en el consumo, principalmente en los menores de edad. Sin embargo, Quintana Roo es un estado turístico que depende mucho de la gastronomía y las bebidas alcohólicas.

¿Cómo sería un día sin alcohol en Quintana Roo? Los empresarios ya saben cómo es, pues el confinamiento por la pandemia de covid-19 obligó al cierre de negocios y bajó la venta de bebidas con contenido alcohólico. Lo mismo ha ocurrido en eventos importantes que ameritan aplicar la Ley Seca, como en el día de las elecciones.

“Ya hemos pasado por eso y no pasa absolutamente nada, hay restaurantes que venden y acompañan sus alimentos con vino o bebidas alcohólicas, sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que es el abuso lo perjudicial, todo tiene importancia y la importancia del alcohol dentro de los restaurantes es muchísima, sobre todo cuando es un restaurante bar”, dijo Julio Villareal, presidente de la Canirac en Cancún.

Bebidas alcohólicas son esenciales en Quintana Roo

Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Canirac Quintana Roo

En este destino turístico, la importancia de las bebidas alcohólicas radica en que es el acompañante de muchos de los platillos que se ofrecen en los restaurantes, además de que impulsa el turismo gastronómico y, al mismo tiempo, genera empleos y expande la industria de la elaboración de productos como los destilados y la cerveza.

“Conforme al desarrollo económico, sobre todo con el fomento gastronómico de México, se está llevando a cabo toda esta participación en la cual los destilados que muchos son de denominación de origen, llámese mezcal, tequila, bacanora, sotol, etcétera, esta participación viene siendo con productos alcohólicos y esto genera una ganancia para los destinos turísticos, para los restaurantes y para las empresas que se dedican a la venta o distribución de alcohol”, indicó Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Canirac Quintana Roo.

En la industria restaurantera, el monto del consumo de alcohol depende el giro de la empresa y a su vez de este giro depende la venta de alcoholes y las ganancias.

“Varían mucho porque hay restaurantes-bar que son familiares y que su venta de alcohol llegará al 5 por ciento del total de ventas, pero hay restaurante bares deportivos que, calculo, hay un 30 o 35 por ciento de bebidas alcohólicas. Y hay otros que son más bares que restaurantes y esos traen 80 por ciento de alcohol en su total de venta, todo depende de cómo esté establecido el negocio”, dijo Julio Villareal.

Cerveza, la preferida de la Pensínsula

Por otra parte, el alcohol es una industria que crece en todo el estado y comienza a ser el producto que se fabrica aquí. Ya sea destilados o cervezas, las licoreras comienzan a cobrar fuerza en todo Quintana Roo, desde Lázaro Cárdenas hasta Othón Pompeyo Blanco, señaló Marcy Bezaleel.

En la entidad, aunque los vinos acompañan siempre a una gran cantidad de platillos en los maridajes, la cerveza es la bebida más consumida, según la Canirac. De hecho, esto se puede reflejar en que la industria de la cerveza artesanal se ha expandido de sur a norte. La Cerveza Tulum es un claro ejemplo.

“La bebida más consumida en Quintana Roo es la cerveza, es hoy por hoy una de las bebidas más consumidas y recordemos que también hay aproximadamente 10 marcas de cerveza artesanal desde chetumal hasta Cancún y esto es fomentar el desarrollo económico junto a la gastronomía”, dijo Marcy Bezaleel.

Cerveza es lo más consumido en Yucatán

La pandemia ha sido la temporada más difícil para los que expenden vinos y licores en Yucatán, expresó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Mérida, Jorge Cardeña Licona, quien destacó que, ante el confinamiento por la pandemia de covid-19, unas 800 agencias tuvieron que cerrar definitivamente en el estado.

“Las restricciones en ese tiempo generaron pérdidas al por mayor, muchos cerraron definitivamente, unos 800 en todo el estado. En Mérida fue el 45 por ciento de estos y muchos más intentan recuperarse de ese duro golpe a la economía.

“Creo que el yucateco, por lo general, es alegre y a pesar de que los locales regulados cerraron en su momento, otros se aprovecharon y se generó mucho el clandestinaje”, expuso el líder comercial.

El presidente de la Canacope, que también es dueño de algunas agencias de vinos, licores y cervezas, mencionó que regularmente la venta que generan estos lugares al día es de mil pesos en un día normal para un expendio pequeño.

Detalló que lo que más consume la gente son cervezas de diferentes marcas y sólo el 25 por ciento de sus ventas corresponde a otros productos que contengan alcohol para consumo humano.

“A pesar de que es un negocio muy lucrativo, no es un secreto que los altos costos de energía eléctrica continúan aumentando, ese fue el principal problema durante la pandemia, el que estos lugares nunca dejaron de pagar impuestos, energía eléctrica y servicios”, mencionó.

Por último, espera que estos últimos meses que ya no tendrán restricciones como en otros años, logren mejores ganancias para los socios de la cámara y no sólo para los que comercializan alcohol de alguna marca en particular.

Según datos del Ayuntamiento de Mérida, en la ciudad existen 310 restaurantes y 57 discotecas y bares en los cuales se comercializan vinos, licores y cervezas. Estos negocios son los que se encuentran dados de alta y pagan impuestos. Jorge Cardeña Licona dijo que hay más en el clandestinaje.

ALGUNOS DATOS DE CONSUMO

10 marcas de cerveza artesanal se elaboran en Quintana Roo, entre ellas Cerveza Tulum.

La cerveza es la bebida alcohólica más consumida en Quintana Roo y Yucatán.

Ha aumentado la preferencia por mezcal, tequila, bacanora, sotol y ginebra.

El alcohol impulsa el turismo, gracias a la gastronomía.

¿QUÉ SE CONMEMORA HOY?

El Día Mundial Sin Alcohol, para concientizar sobre la problemática que representa a nivel personal, familiar, social y sanitario el consumo de alcohol.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Porque el alcoholismo avanza cada vez más en personas jóvenes, según la Organización Mundial de la Salud. De hecho, el alcoholismo es, desde 1963, una enfermedad considerada progresiva y mortal.

¿QUÉ ACCIONES SE REALIZAN?

La OMS está preparando un Plan de Acción a nivel mundial para reducir el uso nocivo del alcohol como prioridad de salud pública. La Agenda 2030 plantea estrategias que involucran a los países a trabajar de una manera eficaz para reducir las consecuencias sanitarias y sociales.

¿CUÁLES SON ESTAS CONSECUENCIAS?

La persona alcohólica sufre, tanto a nivel personal y en su autoestima, pero la familia también enferma de otra manera y no sabe dónde buscar ayuda. Socialmente, es una enfermedad estigmatizante y de la que el familiar y el enfermo se avergüenzan.

