Youtubers de Cancún encuentran fetos en tienda abandonada (VIDEO)

Lo que parecía ser un video más para el youtuber cancunense Soy Gerald, quien en esta ocasión habría decidió grabar su recorrido dentro de la antigua tienda del Issste, localizada en la Región 93, de Cancún acompañado por un amigo, se convirtió en un sorprendente y para algunos de sus seguidores hasta macabro hallazgo de frascos donde se guardaban fetos, así como otros órganos humanos entre ellos vesícula, además de úteros, lo cual quedó documentado en su grabación.

Cabe recordar que este material del youtuber se realizó en agosto, pero fue recientemente cuando el tema de nueva cuenta tomó relevancia debido a la intervención de elementos policíacos de Quintana Roo, quienes debido a una denuncia anónima acudieron a este tienda abandonada desde hace años y realizaron decomiso de todos el material exhibido en el video de Soy Gerald, en su momento.

El video del youtuber comienza de manera normal, como muchos otros video de “exploración urbana”, como él lo llama mostrados en sus redes sociales, donde muestran varias imágenes del lugar donde se encuentran o piensan entrar, de hecho en esta ocasión se pide a uno de su acompañantes salir por en medio de una cortina de metal con los barrotes doblados.

Una vez en el interior de la tienda abandonada el joven muestra cómo a pesar de estar desde hace varios años en el abandono aún conserva los letreros con los números de pasillos donde se exhiben los artículos que los clientes pueden encontrar cuando acuden a cualquier supermercado.

Es a partir del primer minuto de su video donde Soy Gerald muestra un frasco con lo que parece ser un feto sumergido en líquido.

“Realmente no sé qué sea esto pero tiene el nombre de una persona…eh, tengo entendido que este era como un centro médico igual, entonces quiero pensar que debe ser algo del centro médico, alguna muestra”, señaló.

Inmediatamente después de mostrar el primer frasco, el youtuber aparece dentro de lo que describe como una bodega de la tienda del Issste abandonada, donde muestra unas cajas con archivos al parecer de algunos pacientes, pero sin duda la parte que llamó la atención de propios y extraños fue cuando mostró a cuadro una caja con varios frascos utilizados para guardar muestras médicas, en este caso en su contenido encontró más fetos, parte de un útero, así como una vesícula.

“Graba esto, creo que este es un feto, no lo puedo creer, creo que esto lo voy a tener que censurar porque tal vez Youtube nos baje el video porque no podemos subir este tipo de cosas, pero esto dice espécimen.

No entiendo qué onda pero esto es un feto, parece que fue de un aborto, no lo puedo creer, son partes de muestras de personas”, dice sorprendido Soy Gerald mientras sigue mostrando más frascos.

Sorprendido por el hallazgo el youtuber cancunense admite que nunca había visto nada igual “Bueno banda de verdad que es la primera vez que me llego a topar con algo así, nunca pensé encontrarme un feto, ósea, de meses, no se cuento meses tendría el feto, pero ya estaba formado y ahora estoy así en shock, no lo puedo creer”, refiere con cara de sorprendido, mientras sigue grabando su recorrido mostrando el resto de la tienda abandonada.

Antes de concluir su video de “exploración urbana”, Soy Gerald pide a sus seguidores que le hagan saber por medio de sus comentarios si desean ver más de lo encontrado en la tienda del Issste: sin embargo, cabe destacar que ese deseo ya no será posible debido al aseguramiento realizado el lunes por parte de la Policía de Quintan Roo de todo las muestras vistas en el video del youtuber.