¿Yoss Bones se despide del rap para siempre?

La Cantante e influencer del underground Yoss Bones se presentó este fin de semana en el restaurante conocido como Mora Mora, en donde dio un show espectacular para sus seguidores, la famosa que se define a sí misma como música dio una entrevista exclusiva a La Verdad Noticias en donde habló de su salida del rap y de temas relacionados con movimientos feministas, de los que no es partidaria.

“Yo siempre comento que yo crecí entre hombres entonces nunca sentí la división de los géneros, yo lo he visto como una manera de demostrarle a la gente y a las mujeres específicamente que no es necesario estar siempre en contra del hombre, a veces siento que la guerra es muy notable en cuestión de mujeres y hombres, siempre comentan que soy mujer que cómo me siento entre hombres y yo no lo veo así, yo lo veo como una mujer que quiere demostrar su talento y punto”, dijo Yoss Bones en exclusiva

Uno de sus propósitos de la joven es inspirar a otras mujeres a lograr sus objetivos, esto con base en el trabajo que se puede realizar individualmente, esto después de ser cuestionada por cómo se sentía en un género actualmente dominado por hombres.

“Las mujeres debemos de pensar hoy en día que tenemos que hacer para sobresalir en lugar de estar pensando en otras cosas, tenemos que pensar cómo mejorar nuestro talento, como hacer vernos mejor, pero para nosotras y nuestro público, creo que eso al final del día muestra bastante de lo que eres”.

Respecto a la música que ella hace no la encasilla en un solo género pues reconoce que es partidaria de emigrar a otros ‘lugares’ musicales en donde se sienta cómoda pues a pesar de sobresalir en el género del rap es cantante profesional por lo que no le molestaría emigrar a ritmos latinos o incluso en baladas.

Yoss Bones no se encasilla en un solo género

Yoss Bones experimentará con nuevos géneros a parte del rap

“En este momento mi música no tiene definición o no la he encontrado porque luego me preguntan que qué cantó y respondo, wey en realidad canto de todo, puedo hacer rap, puedo hacer salsa o bachata, y no he encontrado algún concepto que defina completamente lo que hago musicalmente, pero creo que en este momento estoy en un proceso donde estoy creando cosas nuevas no quiero encasillarme en un género como sería el rap que fue lo que principal me dio a conocer pero en realidad yo canto”, señaló Yoss Bones.

Sus nuevos proyectos serán más movidos pues experimentará en los sonidos afro, así lo ha decidido la artista que ha logrado colocarse en un mercado difícil en donde se le conoce actualmente como la princesa del rap mexicano.

“Me gusta experimentar mucho y me gusta hacer cositas donde me sienta más cómoda y ahorita estoy haciendo más afro entonces depende mucho de lo que yo sienta lo que voy a hacer, yo estaría feliz de hacer cualquier género soy música y hago lo que se me pegue la gana, si hoy amanecí triste y tengo ganas de hacer un bolerito lo voy a hacer”, finalizó Yoss Bones.

