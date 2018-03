“Yo soy el cambio que quiero ver en el mundo”: Laura Llanes

Lau Llanes Barragán (le gusta que le digan Lau) nació en Mérida Yucatán hace 26 años, es instructora de Yoga, buzo certificado y entrena todos los días en Training For Warriors. Pasa sus fines de semana disfrutando del mar y con su mascota #kalieverywhere Por: Elizabeth Morales ¿Cómo empezaste a practicar yoga y que te llevo a tener una vida fit? Cuando tenía 16 años pasé el verano en Puerto Vallarta con unos amigos e iba todos los días a un gym cerca de mi casa a tomar clases de yoga para después escalar una pared que tenían ahí mismo. Meses antes de cumplir 15 años dejé de comer carne, después de darme cuenta de todo el maltrato y sufrimiento animal. Aunque en este momento de mi vida no llevo una dieta estricta sin producto animal, el pescado que consumo es de pescadores locales y en general trato que mi impacto ambiental sea menor, dejando de usar bolsas de plástico, unicel y popotes. ¿Qué cambios hubo en tu vida cuando empezaste a practicar yoga? Uno de los cambios más grandes fue hacerme consciente. Consciente de mi cuerpo y de mi respiración. Darme cuenta que yo tengo el poder de controlar mi respiración, mente y cuerpo. Me atreví a mirar hacia dentro, sin juzgar. Cambió mi perspectiva de ver las cosas, tomé conciencia de mis acciones, entendí que todo está conectado, lo que vemos y lo que no vemos, todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. ¿En qué momento decidiste llevar tu pasión a poder enseñar? Fue algo muy orgánico, me encantaba lo que sentía en las clases de yoga, practicaba de dos a cuatro horas diarias, hasta que tomé una certificación para maestros con el propósito de refinar mi práctica personal. Experimenté tantos cambios positivos en mi vida que me di cuenta que lo que realmente quería hacer era transmitirlo a los demás ¿Qué beneficios has encontrado en practicar y enseñar yoga? Ahora tengo una mejor comunicación conmigo misma, aprendí a estar presente, a no tener miedo, a confiar en mí. Enseñar me impulsa a seguir estudiando, buscar nuevos métodos para ser más ágil física y mentalmente, a ser cada vez mejor, a dar lo mejor y ayudar a que todos puedan hacer lo mismo. ¿Qué es lo que te inspira a llevar una vida saludable? Una frase que me hace mucho sentido es: yo soy el cambio que quiero ver en el mundo. Amando y respetándome a mi misma, puedo emanar un poco de esa fidelidad y paz a los demás, y tal vez, obtener un poco de esa paz de regreso. ¿Qué le dirías a la gente para que se anime a practicar yoga o cualquier deporte? Que no sigan esperando, que se atrevan a empezar desde cero y a salir de su zona de confort. NO tienes que ser flexible para practicar yoga, NO tienes que ser fuerte para levantar pesas, NO tienes que nadar para poder bucear, lo único que tienes que hacer es querer, todo se puede lograr con la práctica. Haz que las cosas sucedan.

Te puede interesar