Yo soy bastante austera, responde Adriana Teisser a críticas.

Adriana Teissier, diputada federal por el Distrito 1 de Quintana Roo, ofreció una rueda de prensa en donde habló del sargazo, incendios forestales, presupuestos y sobre todo de sus actividades en la Comisión de Infraestructura, pero lo que más llamó la atención fue su llamado a respetar su estilo de vida personal al que calificó de austero.

Durante la plática con los medios de comunicación, la diputada federal reconoció que ella votó en contra del presupuesto de este año debido a que no comulga con las reducciones, así mismo habló de sus actividades legislativas durante ya casi un año de labores.

“Este año tuvimos una reunión con el secretario de la SCT, ingeniero Spriu, y yo le entregué un oficio en donde manifiesto la problemática del estado como la falta de competitividad de las navieras que cruzan de Playa del Carmen a Cozumel y viceversa”, señaló Adriana Teissier.

Aseguró que ya solicitó a la COFECE revisar el caso de las navieras, así mismo el de la seguridad de los turistas en el cruce a Cozumel, sin embargo la plática subió de tono tras cuestionarle sobre los señalamientos en su contra en las redes sociales por su vida de opulencia y lujos en medio de la cruzada por la austeridad emprendida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“A mi me gustaría que me dijeran cuáles productos Dolce & Gabbana uso, porque realmente no, yo creo que hay que respetar el estilo de vida y sobre todo yo soy bastante austera, así me considero”, explicó.