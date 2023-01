Yesica, la modelo argentina avanza en su recuperación, va por su segunda cirugía

Yesica Samoiloff se encuentra en estos momentos en cirugía de tibia, esta sería la segunda intervención quirúrgica que se realizaría en menos de 48 horas y es que en la anterior intervención, una de las piezas necesarias para la reconstrucción de la pierna no era la correcta y atrasó la operación al domingo, este martes continuaron los cirujanos su labor.

“Resulta que el material que llegó no era el correcto, era de diferente tamaño y es una pieza importante para el fémur y bueno por lo cual se demoró un día más la cirugía, me desesperé porque mi hermana se retorcía del dolor y claro viendo las placas, tenía el fémur partido en tres y con fractura expuesta y muy doloroso luego de eso yo le decía si le pueden poner algo para aminorar el dolor y se lo colocaron le pregunté si funcionó y ella me respondía que no”.

Yesica se ha podido comunicar con su hermana a través de respuestas sencillas al mover la cabeza, también con apretones de manos le hacía saber cómo se sentía a Karen, esto es señal de una buena recuperación por parte de la modelo argentina que sufrió un terrible accidente a manos de una adolescente alcoholizada que la atropelló el 28 de diciembre.

“Pues el domingo a la una de la tarde que realizaron la primera operación y terminaron a las seis de la tarde fue una operación muy muy larga y compleja en la que necesitaron dos bolsas de sangre, pero los médicos no querían seguir con la operación del fémur porque era riesgoso”.

Actualmente Yesica se encuentra en cirugía de la tibia, una de las más necesarias, su hermana Karen ha comentado que fue necesario volver a intubarla para poder continuar con el proceso para recuperar la pierna dañada tras el choque.

