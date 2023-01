Yesica Samoiloff necesita la operación y los materiales no llegan

El Hospital General de Cancún continúa sin los materiales necesarios para realizar la operación, Yesica Samoiloff necesita con urgencia que le operen la pierna derecha, pues sus fracturas son expuestas, esto quiere decir que los huesos están al aire, por tal razón la intervención quirúrgica debe ser inmediata, comentó su hermana Karen.

Los materiales para la operación debieron llegar este jueves en la mañana al Hospital General de Cancún, Jesús Kumate, sin embargo hasta el cierre de esta edición estos materiales aún no estaban en la ciudad, según la información de Karen Samoiloff, hermana de Yésica, sería hasta mañana viernes que estos instrumentos llegarían para realizar con urgencia la operación.

“Por otra parte a mi hermana le han sacado el respirador, ya no tiene la intubación, sigue teniendo apoyo con un respirador común, por otro lado todavía no llegaron los materiales para operarle la pierna eso me preocupa muchísimo porque tiene la pierna muy, muy inflamada y ha estado muchos días con la pierna así”.

Este día después de una reunión con las autoridades del Estado, habló con Landy Beatriz Blanco que es la comisionada de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, a quien le comentó la situación actual de salud por la que pasa a su hermana Yesica y de la importancia de la premura de la operación.

Por esta razón la funcionaria se comunicó con el Hospital General para poder acordar tener este viernes los materiales y realizar la operación necesaria lo más pronto posible.

Por otra parte, los médicos han comentado que necesitan estos materiales para realizar la correcta colocación de los huesos y aprovechar el momento para realizar otras dos operaciones, por lo que esperan la llegada de estos insumos al hospital.

Justicia cerca de Yesica

Este jueves Karen Samoiloff, acompañada de su asesor legal, se reunió en el C5 de Cancún con el Fiscal Óscar Montes de Oca, Landy Beatriz Blanco, y el cónsul de Argentina, Ramiro Fernando Gerszenswit, en donde hablaron del tema y de hacer justicia.

“Parece ser que está avanzando la causa, y desnutro de lo acordado en esa reunión se dijo que habría justicia tanto en lo económico como en lo penal”, señaló en exclusiva para La Verdad Noticias.

