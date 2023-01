Yésica Samoiloff, la modelo argentina fue operada con éxito en Cancún.

Yésica Samoiloff, la argentina internada en México luego de ser embestida por un automóvil en Cancún, fue operada exitosamente. Los médicos del Hospital General "Jesús Kumate Rodríguez" lograron reconstruir la cabeza del fémur y en los próximos días nuevamente será intervenida quirúrgicamente por otras fracturas.

La marplatense estuvo en terapia intensiva, por un deterioro neurológico debido a un trauma craneoncefálico que sufrió el 28 de diciembre tras ser chocada por una adolescente ebria en el semáforo de las avenidas Kabah y Nichupté.

Además, tiene su pierna derecha fracturada en tres partes, la tibia se fracturó en dos partes y debido a eso los hueso que se quedaron irrigaron la grasa que fue subiendo al cuerpo y terminaron en un edema cerebral, a decir de su hermana Karen, quien viajó desde Argentina al enterarse de la noticia.

Ella es la única familiar al pendiente de Yésica y señaló que su hermana no contaba con un seguro médico pues la estadía de la modelo vencería en enero, fecha en que volvería a Argentina para poder volar junto a Karen a Italia.

Yésica Samioloff es muy querida en la comunidad argentida y desde su país ha recibido apoyo. Con el dinero donado, su hermana Karen ha podido comprar insumos y medicamentos que el hospital no le proporciona, así como cubrir la cuota diaria en el nosocomio.

Sobre la operación, la familiar dijo: "Esa operación es muy costosa, ella cuando vino acá no tenía seguro médico y la operación, no tengo la suma concreta en este momento, pero me han dicho que es cercano de 400 a 500 mil pesos mexicanos, también cuando esté mejor existe la posibilidad de hacer un vuelo sanitario a Argentina, pero por el momento la veo muy enchufada a aparatos y eso lo deben decidir también los médicos".

