Yalitza Aparicio da 12 impactantes frases inclusivas en evento Global en Cancún

Una de las mujeres más influyentes de México en el mundo defendió a la comunidad indígena, al género femenino y la diversidad de género en un evento global que busca el mejoramiento de mundo en todos los aspectos posibles.

Yalitza Aparicio en un evento realizado en el Hotel Xcaret, habló acerca de la inclusión y con palabras muy duras y certeras con las cuales envió varios mensajes al mundo en el cual busca un mejor lugar para vivir para las mujeres, los indígenas y las minorías.

Estás son las 12 frases más contundentes que Yalitza Aparicio dejó en el evento Impactó Global que busca transformar objetivos globales en metas locales:

“Cómo indígenas se nos ha excluido demasiado, la gente cree que tenemos menos conocimiento”.

“La educación no consiste solamente en el maestro, viene de casa con los papás, todo lleva a una buena sociedad”.

“Los papás tienen la obligación de no hacer estas clasificaciones por el color de la ropa, por ejemplo”

“En mi casa mis papás decían; eres mujer pero no debes desconocer estos temas”

“En muchos países se da pérdida de nuestra identidad, creo que estamos a tiempo de rescatarla”

“La discriminación lleva a los indígenas a negar sus orígenes”

“No solo es cosa del gobierno (discriminación), está en nosotros tomar partido”.

“Conozco a muchas personas que me dicen que no discriminan pero dicen ¿cómo voy a contratar a una personas así?, no discriminan pero tampoco dan oportunidades”.

“Regatear es no darle el valor a los productores, en las tiendas de marca pagan mucho más”.

“Respecto a eso (Tren Maya) necesitaría estar en las comunidades para saber que es lo que aportaría”.

“Las protestas son el grito de ayuda para protegernos”.

“No soy la única (indígena) ni en México ni el mundo que está sobresaliendo, deberían darle oportunidad a estas personas en los medios”.

