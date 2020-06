Ya no habrá “toqueteos” en salas de cines de Cancún, butacas estarán separadas

Luego de que comenzaron los rumores de que los centros comerciales o plazas reconocidas de Cancún y todo México comenzarán a abrir, gradualmente, el 15 de junio, hoy se supo que también los cines iniciarán sus labores, pero será totalmente diferente, Cinépolis ya dio detalles de su regreso y una de ellas es que las butacas estarán separadas una de otra.

A través de un video, la empresa ante mencionada, dio a conocer que las medidas que implementarán en sus salas el próximo 15 de junio en Cancún, donde ahora el cliente vivirá una experiencia totalmente diferente, pues por la contingencia y para evitar el rebrote de COVID-19, habrá mayor control dentro y fuera del cine.

Para cumplir con las medidas de distanciamiento social o sana distancia, han reducido la capacidad de las salas, a fin de garantizar una distancia mínima de 1.5 metros entre los clientes, es decir, ahora la capacidad de cada sala será aproximadamente de 90 butacas y en algunos casos de 150, ya que estos últimos, son salas de una capacidad normal de casi 300 personas.

El cine en Cancún será diferente

Ahora con estas medidas, algunas parejas que sólo iban al cine para realizar una película y no ver una, ya no podrán “toquetearse” o “despedirse”, debido a la separación de butacas, medida sanitaria que para muchos lo ven como positivo, ya que no verán o escucharán más a estás “parejas”.

Entre otras medidas está la desinfección de todas las áreas y salas de cine, todos los colaboradores tendrán cubrebocas y caretas, además, a cada cinepolito, antes de ingresar a sus labores, les tomarán la temperatura, revisión de posibles síntomas, pisarán un tapete sanitizante, se pondrán uniforme que sólo se usa dentro del cine, además en taquilla y dulcería tendrán barreras de acrílico.

En todo momento habrá dispensadores de gel antibacterial, habrá trabajadores supervisando que no haya aglomeraciones y los clientes sigan las fechas de distanciamiento social, además, está empresa aconsejó que a todos los clientes que paguen con tarjeta, esto para evitar el intercambio de efectivo.

Los sanitarios y las salas, serán sanitizadas constantemente, además los insumos y productos comestibles pasarán primero por un filtro de desinfección para después ser utilizados y no haya un contagio o rebrote de COVID-19.

Así será el regreso del cine en Cancún, así que prepárate que la experiencia será completamente diferente.