Ya no creen en Laura Fernández, tras destrucción de kiosko del "casco antiguo"

Laura Fernández ya no puede “con su gente”, pues luego de reconocer que hubo abuso de autoridad por parte de policías de Puerto Morelos con ciudadanos que se manifestaban en el kiosco del “casco antiguo”, ciudadanos ya no creen en ella y dicen que ya no creen en las palabras de la presidente.

Su supuesta disculpa y aceptación de lo mal que actuaron lo policías fue el pasado 5 de junio por la noche donde Laura reconoció el exceso de la fuerza pública municipal, esto luego de un video publicado en redes sociales en donde expresa que se cometieron “excesos” y “errores” al encarar una protesta ciudadana pacífica.

Ya no creen en Laura Fernández, tras destrucción de kiosko del "casco antiguo"

Sin embargo estas palabras a los puertomorelenses no les sirvió, pues afirman que ella misma fue quien dio la orden de utilizar la fuerza pública, así como detenerlos y llevarlos a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública de Puerto Morelos, por ello es que están muy enojados con Fernández.

Se excusó diciendo que los policías tuvieron que intervenir de esa manera para proteger a las y los ciudadanos, para que no resulten afectados por las maquinarias que trabajan en el sitio, es decir y como de costumbre, busca justificar lo malo que se hizo con el fin de enaltecer su gobierno, que va bien.

Laura Fernández se queda sin apoyo del pueblo

Pobladores señalan que Laura Fernández se ha negado durante casi seis meses a platicar con los activistas y académicos de la población, los cuales se oponen a la remodelación del Parque del Casco Antiguo.

Ya no creen en Laura Fernández, tras destrucción de kiosko del "casco antiguo"

Más notas de Quintana Roo aquí

Por otro lado habitantes, han señalado que este problema data desde el 11 de octubre de 2019, día en el que el ayuntamiento de Puerto Morelos, publicó la licitación presuntamente para realizar trabajos de construcción y equipamiento de la plaza cívica.

Te puede interesar: Laura Fernández Piña evidencia que esta “descoordinada”

Hasta el momento Laura Fernández no ha dado la cara a los activistas y se espera que la remodelación del parque seguirá, sin importar cuantas personas vayan a manifestarse, pues es la decisión que tomó el gobierno de Laura Fernández Piña.