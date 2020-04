Ya no basta con el distanciamiento social, quédate en casa y no salgas: Carlos Joaquín.

Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo. El gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín anunció hoy seis puntos con los que se incrementan de manera estricta las medidas preventivas para disminuir la velocidad de contagio por COVID-19 en toda la entidad, proteger a salud y salvar la vida de laspersonas. Ya nobasta con el distanciamiento social, debemos de mantenernos en casa. ¡Quédate en casa y no salgas! expresó enfático Carlos Joaquín en un mensaje dirigido al pueblo quintanarroenses

“No están solos. Que no quede duda: estamos trabajando con ustedes” explicó a los trabajadores para la defensa del empleo y sus derechos laborales, y a las familias que serán atendidas con el programa de apoyo alimentario.

Amigas y amigos.

Estamos en un momento clave. México pasa por una situación delicada de la epidemia.

Por ello en Quintana Roo hemos mantenido los controles de búsqueda de cada uno de los posibles casos positivos y la localización y estudio de sus contactos. Por ello tomé la decisión de incrementar de manera estricta las medidas de distanciamiento social.

1. Es indispensable incrementar las acciones para disminuir la velocidad del contagio. Que quede claro. Ya no basta la sana distancia, debemos de mantenernos en casa. ¡Quédate en casa y no salgas! He solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Guardia Nacional nos apoyen a pedirle a la gente permanecer en su hogar.

2. Vamos a ser más vigilantes en quién entra y quién sale a nuestro estado, intensificar los cuestionarios de salud y la auto declaración obligatoria en las estaciones de autobuses y en los aeropuertos. Y estamos instalando controles sanitarios en las siete entradas carreteras al estado, desde Yucatán y Campeche.

3. También vigilaremos la movilidad interna. En coordinación con las autoridades municipales estamos poniendo filtros a lo largo de la carretera entre Chetumal Cancún cuidando las entradas y salidas a las ciudades, la intención es detectar personas con síntomas de la enfermedad y disminuir la dispersión del contagio. Les solicito su comprensión por las molestias que ello implique y su colaboración para seguir las indicaciones sanitarias. Quien no obedezca será acreedor a las sanciones que nuestras leyes establecen.

4. Aumentaremos la comunicación oficial para insistir a todos de la necesidad de guardarse en casa. Es preciso no hacer caso de noticias falsas y alarmistas que sólo buscan confundir y dividirnos. A través del 911 y de todos los canales de comunicación estatal y municipales podrán expresar sus dudas y necesidades.

5. Todo el personal del Gobierno del Estado trabaja desde casa y mantenemos guardias donde es necesario hacerlo cuidando las medidas preventivas de higiene y distanciamiento. El personal de Salud, de Protección Civil, de Agua Potable, de Seguridad Pública e impartición de justicia, de regulación comercial y de transporte se mantienen trabajando en la primera línea de acción. Los estamos cuidando con equipo de protección adecuada.

6. Hemos acordado con supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, embotelladoras de agua, tortillerías, gasolineras y gaseras para mantener el abasto en horarios apropiados para el bienestar de la población. Nos aseguraremos de que los servicios públicos funcionen adecuadamente.

Quiero insistir en que ya no basta con la sana distancia. ¡Quédate en casa! cuidemos de nuestros padres, abuelos y abuelas, a nuestras familias, cuidémonos todos. A ti quintanarroense, te pido ¡quédate en casa!, esa es tu tarea.

Nosotros para salvar vidas estamos aumentando el personal capacitado, hospitales, centros de salud, camas, ventiladores y monitores conforme al modelo de la Organización Mundial de la Salud.

En coordinación con el Ejército Mexicano y el INSABI estamos, además, activando el hospital oncológico en Chetumal y el nuevo centro de salud de Tulum para tener mayor capacidad de hospitalaria.

En otra vertiente, para cuidar el ingreso de las familias hemos sumado a más de 1000 empresas en un pacto de solidaridad por Quintana Roo. Encontramos fórmulas con ellos para mantener tu trabajo ofreciendo los estímulos fiscales de apoyos que han aceptado.

Agradezco a todos los empresarios que han hecho caso a nuestro llamado de corresponder a las familias de Quintana Roo; sin embargo, no todos han sido solidarios, hay quienes han despedido a su planta laboral. Con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado iniciamos un plan de defensa de los derechos de los trabajadores con atención inmediata, especial y directa, que obligue a los patrones a cumplir con sus obligaciones. No están solos, aplicaremos la ley, aquí los vamos a apoyar.

Seguimos insistiendo ante la Comisión Federal de Electricidad para que quienes no puedan pagar se les difiera el cobro, estaremos atentos a que no corten el servicio. Con el IMSS, el Infonavit y el Fonacot estamos trabajando para diferir pagos y evitar sanciones. Los proveedores de internet, telefonía celular y televisión de paga han respondido a nuestra solicitud para ser flexibles durante esta contingencia y evitar cortes. Mi gratitud por ello.

Sin duda dos acciones que son fundamentales para la tranquilidad de las familias son la alimentación y la seguridad.

Para la primera, en coordinación con las presidentas y los presidentes municipales entregaremos alimentos casa por casa a los que más lo necesitan, especial atención tendrán quienes han perdido su trabajo o han visto disminuido sus ingresos. Estamos hablando de más de 400,000 hogares en todo el estado. Son parte sensible de la gran familia quintanarroense.

Esta misma semana estaremos dando a conocer el programa y su forma de operación. Que no haya duda: estamos con ustedes y mi prioridad es que tú y tu familia tengan que comer.

En materia de seguridad, trabajamos en vigilancia cibernética para detectar e inhibir saqueos y actos vandálicos, fraudes o extorsiones. También operamos a través del monitoreo de las casi 2000 cámaras para detectar, prevenir o reaccionar ante la comisión de algún delito. Realizamos continuos patrullajes con contingentes de elementos policiales en todas las ciudades con los operativos de máxima presencia y de comercio seguro.

Siempre he estado atento a sus preocupaciones, a los planteamientos que me hacen los quintanarroenses. Lo más importante para mí ha sido escucharles y estar cerca de ustedes, porque sé que el que escucha no se equivoca. Me han manifestado la importancia de reaccionar con rapidez, contundencia y tomar medidas en contra de la epidemia, con la responsabilidad de trabajar con los expertos y sin ningún sesgo político.

Hoy vivimos tiempos muy complicados. Solo con nuestro trabajo en equipo Quintana Roo seguirá siendo el lugar del que todos nos sentimos orgullosos, en el que decidimos vivir. No podemos fallar, las nuevas generaciones nos observan y confían en nosotros. No hay espacio para dudas o titubear. Nadie debe excluirse ni se puede quedar atrás.

Es ahora y aquí. Juntos saldremos adelante.

