Xtabay, la leyenda maya que sigue aterrando a la península

Xtabay era una mujer hermosa, la gente de su pueblo la llamaba Xkeban, que tiene como significado: “la pecadora”, pues era una amante de los placeres carnales.

La Xtabay se entregaba al amor de los hombres sin restricciones y por ello la gente la aborrecía y hablaban mal de ella, siempre señalada por vivir libremente.

La mayoría de las mujeres del pueblo la evitaban, pero lo que no sabían de Xtabay, es que era una mujer de corazón noble, quien disfrutaba ayudando a los pobres, curando a los enfermos y cuidando de los animales.

La leyenda de Xtabay

Xtabentun, así se toma el licor de Flor Maya.

La “pecadora” tenía una hermana llamada Utz-Cole, y siempre mostró ser todo lo opuesto, la gente del pueblo la quería por ser una “mujer pura”, no se metía en situaciones que hiciera que la gente hablara mal de ella o la juzgaran, pero en su interior era una mujer de corazón frío, odiaba ayudar a los demás, le daba repulsión estar cerca de algún enfermo, y se consideraba superior a los demás.

Un día, la gente del pueblo se percató que Xtabay no había salido por varios días de la casa y lo más extraño era que del interior de su casa emanaba un aroma muy agradable, similar a las flores.

Algunos vecinos tocaron y tocaron la puerta, pero Xtabay no salía, por lo que decidieron tirarla, cuando ingresaron se encontraron con una sorpresa, pues en el piso estaba tirado su cuerpo sin vida, el cual aún se conservaba gracias a los animales que velaban y cuidaban de ella.

Utz-Colel, al enterarse del fallecimiento repentino de Xtabay y del aroma que emanaba su cuerpo, lejos de sentir tristeza o dolor por la partida, solo expresó frente al pueblo: “Esto es cosa del diablo”.

El día del entierro de Xtabay, los únicos que llegaron a despedirse con tristeza fueron los enfermos a quien ella sanó y a los pobres que ayudó, nadie más.

Días después la gente del pueblo se asombró nuevamente al percatarse que la tumba de Xtabay estaba cubierta de bellas flores que perfumaban el lugar.

Al paso de los años, su hermana no corrió con la misma suerte, al morir su cuerpo desató un aroma putrefacto, los pobladores no aguantaban la peste que había desatado por las calles, incluso se apuraron en enterrar al cuerpo, donde asistieron la mayoría de los pobladores, y le adornaron su tumba con hermosas flores, pero lo extraño era que estas no duraron mucho tiempo, pues a las pocas horas se marchitaron, al igual que las flores que le dejaban días después.

Después de un tiempo, de la hermosa tumba de Xtabay comenzó a brotar de la nada una flor llamada “Xtabentun”, el mismo nombre que después le dieron al famoso licor yucateco, esta flor emana un olor agradable, así como un sabor embriagante, así como alguna vez lo fue la bella Xtabay.

Sin embargo, en la tumba de Utz-Colel, salió la flor de “Tzacam”, un cactus muy espinoso sin aroma, donde brota una pequeña flor con espinas como su malvado corazón.

Utz-Colel y no Xtabay es quién aterroriza a los hombres de Yucatán

Utz-Colel aterrorizaba a los hombres de Yucatán.

Se dice que el espíritu celoso de Utz-Colel regresó al pueblo gracias a la ayuda de malos espíritus, con la misma apariencia de su hermana Xtabay, ahora ofrece su amor y su cuerpo a los hombres embriagados, a quienes ella espera bajo un árbol, mientras peina su larga cabellera.

Los hombres quedan tan cautivados por su hermosura que comienzan a seguirla, mientras ella los desvía hacia un solitario monte, donde los seduce para después terminar con la vida de ellos.

Son miles los hombres de la península de Yucatán que han asegurado verla, aunque algunos lamentablemente no vivieron para contarlo.

