Xorge Sánchez, el chef caribeño que pone en alto la gastronomía mexicana

“Esta es una croqueta de pejelagarto”, es la frase que quedará grabada en la memoria del chef Xorge Esteban Sánchez López, pues segundos después recibiría una notificación que le cambiaría la vida. El mensaje iniciaba con “¡Felicidades, eres uno de los candidatos finalistas para representar a tu país!”.

Originario de la Ciudad de México, pero con más de una década viviendo en Playa del Carmen, Xorge Sánchez se ha convertido en uno de los 15 finalistas regionales del S. Pellegrino Young Chef, un certamen gastronómico que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, el 19 y 20 de septiembre.

Con este certamen, Sánchez, junto con otros cuatro mexicanos, se disputará un lugar en el torneo internacional S. Pellegrino Young Chef Academy que se realizará el próximo año en Milán, Italia.

Los orígenes de una vocación

El chef Xorge Esteban Sánchez López, es originario de Ciudad de México

Muchos chefs aluden a su pasión por la cocina, a la influencia que tuvieron sus madres y abuelas durante su infancia; sin embargo, Xorge Sánchez asegura salirse del molde, pues es algo que surgió como gusto propio desde muy pequeño.

“Mi mamá cocina muy rico, al igual que todas las mamás, pero no creo que haya sido parte fundamental en la que yo me dediqué a esto; conforme fui creciendo me di cuenta que me gustaba, empecé a trabajar y me enamoré de la cocina”.

Con varios años de trayectoria, lo que más disfruta de cocinar es el efecto y las emociones que pueden desencadenar sus platillos en los comensales, pues disfruta mucho cuando la gente permite que el chef tome las riendas sobre un platillo, logrando que se vayan con un buen sabor de boca.

Un platillo en señal de agradecimiento

Los cocineros deberán presentar a los jueces un solo platillo

Durante el certamen, los cocineros deberán presentar a los jueces un solo platillo, con el que buscarán demostrar su pasión por la comida.

Xorge Sánchez buscará poner el nombre de México en alto a través de una tostada, un platillo que si bien es muy común en los hogares mexicanos, él ha elevado su nivel de complejidad, dando como resultado un plato sofisticado y lleno de sabores 100 por ciento mexicanos.

“Me di la tarea de hacer algo visualmente más fácil de entender, pero que siga esa línea de la cocina mexicana como la comida callejera”.

“Atún del Norte + Cerdo del Sur + México” es el nombre con el que el chef ha bautizado el platillo que degustarán los jueces durante el certamen. En este platillo converge una explosión de sabores por la variedad de ingredientes totalmente mexicanos.

Hoja santa de Chiapas, maíz se San Cristóbal, hormiga chicatana de Oaxaca, chiles oaxaqueños, aceite de oliva de Baja California, jaiba de Tampico, sal de colima, queso Cotija de Michoacán, trucha de Morelia, puerco de Yucatán y atún de Ensenada son los ingredientes que destacan en el platillo, pero que además resaltarán en una losa de barro hecha por manos de artesanos yucatecos.

“Mi propósito con este platillo es agradecer a toda la gente que he conocido. Este platillo lo puedes ver como algo muy bonito, pero es una manera de agradecerle a toda esta gente mexicana y extranjera con la que he trabajado y me enseñaron a hacer ciertas técnicas que están plasmadas en el plato”.



El plan de ataque durante el certamen

Aprovechar estratégicamente las cinco horas que se le dará a cada cocinero

Luego de haber sido seleccionado, el chef Xorge Sánchez ha diseñado un plan de ataque que implementará para aprovechar estratégicamente las cinco horas que se le dará a cada cocinero para presentar su platillo.

“No es lo mismo pelear en tu cancha, que pelear en cancha ajena, No sé cómo es la estufa, no sé cómo es el fuego de allá, no sé cómo es la olla… tendré que adaptarme a la cocina y a lo que necesito, tengo que buscar la manera de complementarlo en caso de que no salga como uno espera”.

Llegar al torneo S. Pellegrino Young Chef Academy Milán 2023 es en gran parte el objetivo del chef, pero más allá del triunfo aprovechará su participación en el certamen para que su orgullo y pasión por la cocina mexicana rompan las fronteras.

“Este tipo de oportunidades lo importante son las puertas que se pueden abrir si das el mensaje correcto, si seguimos trabajando y enfocándonos en el platillo me parece que sí vamos a poder dar un muy buen mensaje”.

