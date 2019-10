1 /6 Xcaret: ‘Vida y Muerte’, que hacer y qué no durante el festival Xcaret: ‘Vida y Muerte’, que hacer y qué no durante el festival Xcaret: ‘Vida y Muerte’, que hacer y qué no durante el festival Xcaret: ‘Vida y Muerte’, que hacer y qué no durante el festival Xcaret: ‘Vida y Muerte’, que hacer y qué no durante el festival Xcaret: ‘Vida y Muerte’, que hacer y qué no durante el festival

Uno de las festividades de día de muertos más reconocidas y visitadas del país es la de Vida y Muerte que se celebra en Xcaret, pero muchas personas a veces se pierden entre las muchas actividades que se llevan a cabo durante los cuatro días y noches que se realiza esta actividad.

Desde hace muchos años se realiza una de las festividades alusivas al día de muertos más grandes de la zona y quizá del país, que atrae a turistas de todo México y el mundo debido a la cantidad de espectáculos que se ofrecen durante cada uno de sus días, actividad tras actividad el maratónico festival vale la pena visitar forzosamente si es que te gusta la cultura mexicana y por supuesto el Día de Muertos.

No lo hagas por favor...

Para empezar te diré que es lo que no debes de hacer en este festival ya que aunque parezca increíble, casi siempre pasa y una de las principales cosas de las que habló es querer comparar los boletos en la entrada, no lo hagan por favor, generalmente este evento se vende de manera espectacular y desde varios días antes se agotan, mejor vayan a la página de Internet y verifiquen que tanta disponibilidad hay, habrán otros años si es que este no logran alcanzar, pero ante todo no dejen las cosas a última hora y hagan a sus familias felices.

El transporte, muchas personas van en carro y otras optan por ir en camión, les recomiendo no llevar su vehículo, a pesar de que el parque cuenta con un amplio estacionamiento, el problema son la cantidad de actividades que existen y les aseguro que para el conductor será agotador el regreso, esto para evitar poner en riesgo a sus seres queridos, mejor vayan en bus, ADO, vende paquetes redondos de ‘ida y vuelta’ desde su terminal, tu decides la hora, hazlo por ti y por todos a los que quieres.

Ahora lo que debes hacer...

En primera, cuando llegues al parque, maquíllate la cara como catrín, es muy divertido y hay material para eso, es genial, en segunda y si es tu primera vez en el parque te recomiendo usar un mapa y un reloj, par que puedas llegar a todos los eventos o la mayor cantidad de espectáculos posibles, te recuerdo que existen múltiples escenarios en todo el parque, son muchísimos shows y si no sabes cómo llegar, pasarás mucho tiempo perdido y muy poco disfrutando de todo lo mágico de esta fiesta.

Cómprate tu coco de cabeza de calavera o de jaguar cuando pidas tus bebidas favoritas, los precios valen la pena y es un recuerdo que te puedes llevar a casa e incluso a la oficina, y si te gusta el baile, te recomiendo veas el espectáculo de Los Ángel Azules grupo que se presentará únicamente dos días y serán el 1 y el 2 de noviembre, así que ya lo sabes espero te sirvan estos tips.