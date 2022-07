WhatsApp dejará de ser compatible con varios teléfonos

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. No es de extrañar que todos los días los usuarios la utilicen para ponerse en contacto con sus amigos, familia, compañeros de escuela y trabajo.

Por ello es que para muchos puede ser una mala noticia enterarse de que la plataforma dejará de ser compatible con su celular y, en el caso de algunos modelos, eso sucederá el próximo 1 de agosto.

Esta App, que pertenece a la compañía Meta, está en constante evolución. Todo el tiempo están en desarrollo nuevas herramientas y funciones para hacerla más práctica, razón por la cual algunos Smartphones de generaciones anteriores ya no pueden soportar las actualizaciones.

Así, cada cierto tiempo WhatsApp da a conocer la lista de los equipos a los que dejará de dar soporte. La compatibilidad no tiene que ver directamente con la marca o el modelo de celular, sino con su sistema operativo. Por esto, WhatsApp sólo será compatible con los teléfonos inteligentes que cuenten con Android 4.04.

Esto no quiere decir que, una vez llegada la fecha, los usuarios con sistemas operativos anteriores ya no podrán ingresar a la App para ver su contenido, o que de manera inmediata dejarán de enviar y recibir mensajes, lo que sucederá es que algunas herramientas podrían no funcionar de la manera correcta y, con el tiempo, las fallas serán más frecuentes.

NO COMPATIBLES

HUAWEI

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

SAMSUNG

Samsung Galaxy

Samsung Trend Lite

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

