Warning afecta a restauranteros.

El cierre del consulado de Estados Unidos en Solidaridad afectaría no solo a los hoteleros y restauranteros del municipio, Quintana Roo se vería seriamente lastimado en su economía por la baja en reservaciones, al no existir un consulado los extranjeros no tendrían forma de escudarse ante situaciones que se presenten en el Estado.

En rueda de prensa Juan Pablo Aguirre de la Torre Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) dijó que los Warning interpuestos por algunos países por los acontecimientos en el estado y la explosión del Ferry en Solidaridad están dañando seriamente la imagen turística de Quintana Roo y eso se refleja la economía en los restauranteros.

“Vamos a ver cómo se comporta la economía, pero es posible que estemos viendo una inflación a nivel nacional, por otra parte toda la inestabilidad y los hechos que se están dando, están empezando a hacer ruidos a nivel internacional” los Warning son un resultado muy concreto”, señaló.

Juan Pablo Aguirre de la Torre Presidente CANIRAC.

Probables afectaciones por el warning

El presidente de la CANIRAC en Benito Juárez puntualizo, al ver sido afectadas personas de otros países en el estallido del Ferry y entrado el FBI (Federal Bureau of Investigation) fue lo que causó las alertas de los países como Canadá, Estados Unidos y Alemania y Gran Bretaña.

“Cuando una embajada toma una acción decisiva como tal es informado por lo cónsules locales, en este caso fue una decisión directa de la embajada a Playa del Carmen es un comportamiento no acostumbrado y que puede afectar a las personas del País Norteamericano que visitan y viven en Playa del Carmen” destacó.

Juan Pablo Aguirre concluyó:

“Es posible que dentro de estas investigaciones existan cosas que todavía se tienen que aclarar que se tiene que investigar más a fondo y tener los resultados necesarios. Estamos hablando hasta que no exista una aclaración de los hechos no va a haber una acción determinante”.