Vuelven a operar taxistas detenidos en Zona Hotelera de Cancún

Diez de los once operadores de taxis que fueron detenidos en la Zona Hotelera de Cancún, durante la madrugada del pasado sábado 01 de junio, volvieron al volante cobijados por el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo.

Erasmo Abelar Cámara, líder del Sindicato, manifestó que esto se debió luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) no hallara las pruebas suficientes que los ligara a la posesión armas de fuego, drogas, cartuchos y un mensaje delictivo con los que fueron sorprendidos el día de su detención.

“Si la autoridad al investigarlos no les encuentra algún tipo de ilícitos, pues lógico que no podemos nosotros, no tenemos el fundamento o argumento para decirles que no pertenecen al sindicato. Se restituyeron todos, la mayoría, uno de ellos creo que está procesado nada más”, declaró Erasmo Abelar Cámara, líder sindical.

Añadió que de acuerdo a la ley, las concesiones de taxis únicamente pueden ser retiradas cuando el socio; es decir, el dueño de las placas se vea involucrado en hechos delictivos o de violencia.

“En caso de que el socio esté manejando el vehículo, sea él directamente quien cometa un ilícito grave, según la ley, procede la cancelación si es el socio que está arriba del vehículo y no ha habido socios, todos son operadores”, detalló.

Para evitar estas situaciones, según el líder sindical, el organismo solicita a todos los operadores antes de entrar a laborar, sus papeles en regla que incluyen un acta de antecedentes no penales.

“Si no traen sus antecedentes no entran, tienen que tomar un curso, hay filtros, se les hace un estudio socioeconómico, se les hace una visita a su domicilio, se pregunta con los vecinos si en realidad es conocido porque también hay gente que da una dirección y no existe”, manifestó en entrevista.

Aseguró que hasta el momento, el sindicato ha dado de baja a muchos operadores sólo por el mal servicio, aunque no especificó el número exacto.