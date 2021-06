Parece que estas elecciones están muy reñidas, pues así como hay grupos que invitan a salir a votar, existe otro tipo de personas que incitan a no ejercer el voto e incluso de aquellos movimientos que piden elegir a candidatos o candidatas que están a favor del feminismo, el aborto y de la comunidad LGBT, tal caso con de aquellas mujeres y hombres que fueron víctimas de 9N en Cancún.

En entrevista con La Verdad Noticias, Wendy Galarza, integrante del Comité de Víctimas del 9N, expresó su inconformidad, pues, según la activista, dentro de estas elecciones existen personajes que participaron en la represión policiaca del 2020 a las afueras del ayuntamiento Benito Juárez y además dijo que han sido un proceso electoral violento.

"El 9N no se olvida"

“Elecciones violentas, eso está bien claro. En esas elecciones hay actores políticos, candidatos y candidatas que tuvieron que ver con los hechos del nueve de noviembre, donde yo resulté víctima, me dieron dos balazos y así como yo hubo más compañeros, por ello es que cada quien tiene su criterio de votar o no votar y de abstenerse”, manifestó.

Recomendó que al momento de estar en la urna para tachar a su candidato o candidata es muy importante analizar las propuestas, sin embargo, la tarea es de cada uno, pues muchos no investigan y se dejan llevar por lo que dice la gente, por ello es indispensable estar informados antes de tomar una decisión.

“Votar por quien integre una agenda feminista”: Wendy, víctima del 9N Cancún

“En cuanto a mi persona ya me informé quien es el menos peor, quien podría tener hasta una agenda feminista, que no hay al momento, es pura simulación pero ya veremos que hay como para elegir, a la población yo le diría que elija bien y que se informe y que no solo se vaya por el partido o por la personas, sino por que hay detrás”, recalcó.

Pide a la gente informarse y no dejarse llevar

Reiteró que es muy importante que los candidatos no solo tengan buenas propuestas, sino que esas propuestas aporten algo a la población, “tiene que aportar algo a la población, porque luego nos vamos con fiascos de personas y que solo aportan pero para sus bolsillos, creo que queda en cada persona si votar o no, todos tenemos libre albedrío”, concluyó. La Verdad Noticias.