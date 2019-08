Volverán a pedir a regidores de Lázaro Cárdenas descuentos en actas de nacimiento.

Enrique Tapia, titular del Registro Civil de Lázaro Cárdenas.

Tras darse a conocer que Lázaro Cárdenas tiene el costo más elevado en actas de nacimiento en el estado de Quintana Roo, con un valor de 308 pesos por documento, Enrique Tapia, titular del Registro Civil, dio a conocer que presentó al cabildo una propuesta para subsidiar con un descuento del 50%, el cobro de las actas, hecho que no tuvo eco sobre todo entre los ediles de oposición.

“Como la ley de hacienda no se puede modificar, tiene que haber transcurrido dos años de mantenerse vigente para poder realizar dicha modificación, se convocó a una sesión en la que el único punto del orden del día era la propuesta de subsidiar las actas de nacimiento con un descuento de 50%, con lo que hubiese quedado en 113 pesos, pero desafortunadamente nos tocó ver el nulo interés por parte del honorable, por falta de quorum, no se presentaron seis regidores”, explicó el director del Registro Civil.

Señaló que los seis regidores que no se presentaron son los que han estado encabezando una serie de guerra sucia en contra del actual presidente municipal y orquestados por la expresidente municipal Trinidad García Arguelles, personaje que meses atrás pedía un descuento del 100% a la Comuna para expedirle actas de nacimiento a sus tres hijos, justificando que ella es una persona de escasos recursos económicos.

“Imagínate si ella que percibió un sueldo de 50 mil pesos mensuales, las familias lazarocardenses que sólo viven del campo, poder pagar un acta tan costosa y lo peor de todo es que no se hayan presentado (...) Trinidad pedí a tres actas para sus tres hijos y pedía un exento de pago y que por ser persona de escasos recursos lo requería”, agregó en entrevista.

Finalmente Enrique Tapia sentenció que no quitará el dedo del renglón y seguirá presionando por lo que volverá a presentar su propuesta en la próxima sesión de cabildo que aunque aún no tiene fecha, los ediles quedarán exhibidos ante las familias de Lázaro Cárdenas para que estas sepan quienes están con el pueblo y quienes no.