¿Volver a...Tulum?: Michael J. Fox se reanima en el mar caribe

Michael J. Fox visitó las playas de Tulum, en Quintana Roo, y las fotografías de él en una silla de ruedas y siendo apoyado para llegar hasta el mar han preocupado a sus seguidores.

Es una realidad que su estado de salud está muy deteriorado, desde que en 1991 el actor canadiense, de entonces 30 años, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. A partir de ese momento, la vida del ya prolífico y prometedor artista cambió para siempre y empezó una carrera contra el tiempo y el desgaste.

Fox nunca escondió su condición y desde el principio se ha convertido en portavoz de este mal, tratando de ser inspiración para cualquier persona que la necesite. De hecho, ha utilizado el humor como un gran aliado para compartir su experiencia y romper el hielo cuando habla de un tema delicado que puede afectar a las personas.

Una de las mayores características de Fox es que, a pesar de todo, ha logrado mantener su espíritu jovial y las ganas de disfrutar cada buen momento que le ofrece la vida. Una demostración de esto fueron las vacaciones que recientemente disfrutó en la Riviera Maya, más específicamente en Tulum.

Con su esposa

La estrella de la trilogía de “Volver al futuro” fue captado por cámaras en las cristalinas aguas mexicanas acompañado por su esposa, Trace Pollan, y algunos amigos. Con la ayuda de algunas personas para movilizarse y entrar al agua, pudo disfrutar de la playa y el clima, tras un año en el cual su enfermedad ha progresado de manera veloz.

Tulum parece haberle devuelto la paz y el equilibrio, tras varios incidentes.

En una entrevista que concedió a la revista People el año pasado, contó que habían sido tiempos difíciles en cuanto a su salud por la manera en la que la enfermedad había avanzado.

“Empeoró, me rompí la mejilla, luego la mano, luego el hombro, me pusieron un hombro de repuesto y me rompí el brazo (derecho), luego me rompí el codo", dijo.

Fox se retiró de la actuación en 2020, aunque aún hace apariciones en eventos públicos y ocasiones especiales.

Ya no puede memorizar diálogos

En una conversación con Mike Birbiglia, de Working It Out Podcast, Michael J. Fox dijo que en los años recientes se ha vuelto mucho más difícil recordar diálogos.

“Cuando hice el spin-off de The Good Wife, no podía recordar las líneas. Me quedaba totalmente en blanco y no podía recordar”, explicó.

La producción solía darle algunos apuntes y él sólo tenía que “escupir” lo que tenía que decir, pero resultó un trabajo complicado. Esa dificultad para memorizar es el mismo problema que tuvo en “Designated survivor”.

“Tenía que mencionar términos legales y no podía conseguirlo. Pero lo interesante es que no entré en pánico. Sólo decía: esto es todo, un elemento clave en este proceso es memorizar líneas y yo no puedo hacerlo”, admitió.

