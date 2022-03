Volqueteros toman calles de Cancún por altos cobros en impuestos y combustible

Con más de 80 volquetes, transportistas se manifestaron en la ciudad de Cancún, tomando las calles y avenidas principales de este destino turístico, generando tráfico pesado que duró un par de horas, el motivo es por los altos cobros en impuestos, combustible, además de que piden mayor seguridad en las carreteras.

En entrevista con José Alberto Estrella, delegado estatal en Quintana Roo de la AMOTAC, señaló que en lo que va del año han muerto entre 10 mil a 15 mil trabajadores a nivel nacional mientras realizaban sus labores en carreteras de México, además, indicó que esta misma movilización la llevaron a cabo en todos los estados de México con el mismo fin.

“Esta misma manifestación se está llevando a cabo a nivel nacional, aquí en Quintana Roo fue en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, solo en Quintana Roo se manifestaron entre 600 a 800 compañeros. Todos los sindicatos están participando, la CROC, CTM, CTC, entre otros”, dijo.

La manifestación seguirá en caso de que no haya un acuerdo

Indicó que además de la inseguridad, tienen que soportar las extorsiones que reciben, no solo por la delincuencia, sino ahora por elementos municipales, ya que les piden Carta Porte, cuando ellos no tienen la facultad de pedirlo, “necesitamos la intervención inmediata de las autoridades correspondientes para que nos hagan caso”, enfatizó.

Recalcó que todos estos cobros de impuestos y alza en el combustible, pareciera que no quieren que México no avance; “quieren que esto se detenga, que las obras como el Tren Maya se pare, por altos cobros e inseguridad y no podemos permitirlo, estamos en un desarrollo. El volquete es parte fundamental del desarrollo de un país”, declaró.

Por último, detalló que este martes todos los servicios de volquetes en el tramo Quintana Roo del Tren Maya fueron suspendidos por esta manifestación y seguramente los demás tramos de dicha obra también, como Campeche y Yucatán para sumarse a esta manifestación pacífica.

