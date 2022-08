Volqueteros de Cancún hacen paro laboral en obras de la Colosio

Un desacuerdo en el pago de fletes entre la empresa Cemex y sindicatos de volqueteros, causó durante varias horas el paro de labores, provocando un retraso considerable en las obras de rehabilitación del Bulevar Luis Donaldo Colosio en la ciudad de Cancún.

Fue cerca de las 22:00 horas, aproximadamente, del martes 16 de agosto, cuando más de una docena de camiones tipo volquete y tráileres, estacionaron sus unidades cerca de Plaza Cumbres y se manifestaron, exigieron el “pago justo” por transportar materiales de la construcción, hecho que, presuntamente Cemex, no quiso.

De acuerdo con Julio, trabajador de la construcción contratado por Cemex, el problema fue por la inconformidad de los conductores hacia la empresa al negarse pagar el costo del flete, polvo, escombro, entre otros materiales, por ello solicitaron la intervención de sus respectivos sindicatos.

Volqueteros de Cancún detienen obras de la Colosio

Se manifestaron, exigieron el “pago justo” por transportar materiales de la construcción

“A nosotros del turno de la noche nos afectó, retrasó las obras unas cuantas horas. Los volqueteros se enojaron y dejaron el material algo lejos de las obras, donde estamos poniendo el concreto. Hacemos doble trabajo, porque tenemos que ir por el material con un tractor y llevarlo hasta donde se están pavimentando”, comentó Julio.

Ingenieros de Cemex, que estaban en el lugar, aseguraron no saber nada al respecto y otros se negaron a la información, pero confirmaron que los trabajos siguen y no hay retraso en la entrega del trabajo. “Seguimos en tiempo y forma”.

Por su parte, la Dirección de Tránsito Municipal comentó a este medio que no hubo reporte al 9-1-1 e incluso no fue necesario la intervención de elementos durante la “supuesta manifestación”, ya que no hubo bloqueos y tampoco obstruyeron el paso.

“No fue necesario de apoyo de agentes en la zona, con decirte que ni enterados estamos, eso quiere decir que no hubo congestionamiento vial. Cuando hay manifestación nos lo reportan, porque nuestros elementos están recorriendo la zona cada determinado tiempo, la gran mayoría de estas protestas retrasan la vialidad”, explicaron.

Hasta el último informe, la constructora ha rehabilitado 600 metros, en el primer tramo de 1.3 kilómetros, de Plaza Luxury y la universidad La Salle.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram