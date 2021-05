Un coche de la marca Volkswagen tipo Vocho, sufrió de el fuego, luego de que se quemara por completo, a causa de un presunto cortocircuito, presuntamente, en la parte delantera del vehículo, el cual se expandió de manera rápida, afortunadamente, no se reportaron pérdidas humanas, ni mucho menos lesionados en el lugar.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 15:15 horas, cuando al número de emergencias 9-1-1, alertaron a las autoridades que en la Supermanzana 68, Manzana 11, avenida Francisco I. Madero, mejor conocida la Ruta 4, con calle 22, un auto color blanco se estaba incendiando.

Los bomberos lograron apagar las llamas

Vocho se incendia en la Sm 68 de Cancún; bomberos logran sofocar las llamas

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo, Tránsito Municipal y el Heroico Cuerpo de Bomberos del municipio de Benito Juárez arribaron al sitio; al llegar confirmaron el siniestro, por lo que iniciaron con las labores para sofocar las llamas y controlar la situación y evitar una tragedia.

Afortunadamente, no se reportaron pérdidas humanas, ni mucho menos heridos, aunque sí pérdidas materiales, se supo que el vocho tenía placas de circulación URY-475-B del estado de Quintana Roo, mismo que se encontraba abandonado, por lo que no se presentó el propietario y los vecinos no sabían de quién era.

Más de una decena de vehículos han sido incendiados en Cancún

Fue cuestión de minutos y los bomberos lograron apagar el fuego, regresando a su base las unidades 954 y 950 al mando del inspector Gabriel Pacheco con seis elementos a bordo, esto fue alrededor de las 15:32 horas, sin reportar complicaciones. De manera extraoficial las autoridades descartaron que haya sido provocado.

Por último, es de mencionar que en los últimos días, más de 9 unidades de transporte público han sido atacadas, de las cuales ocho han sido en contra de la empresa Maya Caribe, algunos fueron baleados y otros incendiados, además, tras estos atentados la policía logró la detención de seis sujetos, tres son los supuestos líderes y presuntos responsables de los hechos delictivos. La Verdad Noticias.