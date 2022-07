"Viva o muerta, pero que me la entreguen": madre de Fernanda

Tiene seis días sin dormir. Cuando logra cerrar los ojos escucha gritar a Fernanda, su hija de apenas 12 años. Sus ojos rojos e hinchados transmiten impotencia, de su boca sale una frase desgarradora: “viva o muerta pero que me la entreguen”.

Deysi Blanco, de 46 años de edad, no descansa desde la desaparición de su pequeña el pasado jueves 21 de julio en la zona continental de Isla Mujeres tras salir de casa con rumbo al domicilio de unos vecinos, donde trabajaba como lavando los trastes y sacando la basura. Esta es la historia.

El lunes 18 de julio, Fernanda se encontraba con su madre en una tienda de novedades, cuando una llamada llegó al celular de esta última, lo tomó y vió que se trataba de la vecina, esposa de un taquero y taxista, quien preguntó si conocía a alguien que lavara trastes.

Deysi respondió que no conocía, pero su hija Fernanda, al escuchar la conversación, levantó la mano y rogó a su mamá que la dejara ir porque necesitaba dinero para comprar un celular, la madre le dijo que no. “Al regresar a casa, mi hija me volvió a rogar que le diera permiso y al final se lo di”.

A las 13:00 horas, Fernanda fue con sus vecinos para aceptar el trabajo. Allí, “la patrona” la acompañó y le explicó todo lo que tenía que hacer, incluso ambas lavaron los trastes ese día.

El 19 de julio, llegó con sus “jefes”, a las 8 de la mañana, y junto a la dueña hicieron todo el trabajo de lavar los trastes y recoger la basura. A las 9 de la mañana ya estaba de nuevo en casa. Hasta allí todo iba aparentemente bien.

Dos días después, los vendedores de comida dejaron sola a la menor, la esposa y el marido se fueron a su puesto de tacos, un triciclo ambulante.

“Terminó de trabajar y regresó a casa”, dijo la madre.

El ‘secreto’

La noche del miércoles, mientras Deysi estaba en su hamaca descansando, Fernanda se acercó y le pidió una selfie, se acostó con ella y tomó la foto: “¿Verdad que yo estoy más bonita que tú?”, preguntó. “Claro, tú estás más joven y yo ya tengo arrugas”, respondió la madre. Allí fue donde su hija le confesó un secreto.

“Mamá el vecino me ve con ojos feos cuando estoy con él, se siente feo, me siento mal, me dijo mi hija, yo le pregunté por qué, si la tocaba o la manoseaba, ella me dijo que no, pero que se le quedaba mirando de pies a cabeza. Yo le dije que ya no volvería a esa casa a trabajar”.

El jueves, Deysi fue a trabajar y su cónyuge se quedó en casa. A las 8:40 de la mañana, el taxista llegó con su esposa a buscar a Fernanda y preguntaron al padre por ella, él no sabía que ya no trabajaría para ellos y le comentó a su hija que le estaban hablando. Fernanda salió y se fue a lavar los trastes.

A las 13:00 horas, la hermana mayor de Fernanda se dio cuenta que no regresó a casa y la fue a buscar hasta su trabajo, donde solo encontró las puertas cerradas y el lugar vacío. Llamó a su mamá y las dos regresaron a buscarla. No tuvieron éxito.

“Ese día, la única que me contestó las llamadas fue la esposa, el vecino no apareció, y se justificó diciendo que su coche se había descompuesto y que había dejado a su esposa en la taquería para llevar el auto al taller… temo que en ese lapso fue por mi hija y la raptó”, narró la madre.

Extraña llamada de extorsión

El viernes la madre recibió una llamada en el que le pidieron mil 500 pesos a cambio de la vida de su hija: “Salga de ahí con esos perros policías y con esa perra licenciada”, le dijo el hombre que estaba al otro lado de la línea.

Deysi cuenta que realizó un depósito de mil pesos, pero le confirmaron que se trató de una llamada de extorsión. Los comandantes del Geavig se lo informaron, le dijeron que la llamada vino del noroeste del país.

Regresa el presunto culpable

El sábado, la madre de Fernanda cuenta que el sospechoso se atrevió a llegar a su domicilio y encararla, argumentando que no tenía nada que ver con la desaparición de su pequeña, afirmando que él no fue el responsable y no sabía dónde estaba.

El lunes 25 de julio, el supuesto responsable regresó a su casa y según vecinos, sacó dos bolsas grandes de color negro y se fue a eso de las 3 de la tarde. Después de eso, nadie lo volvió a ver.

Operativos de búsqueda

Del viernes 22 al martes 26 de julio se han realizado operativos de búsqueda y localización con la participación de elementos de la Marina, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía General, Policía Quintana Roo, Geavig, Protección Civil, Bomberos, Topos y el Grupo de Parques y Jardines.

Hasta el momento, no hay avances, dice Deysi.

¿Qué dice la FGE?

La titular de la fiscalía especializada en delitos de desaparición forzada de personas cometida por particulares en Quintana Roo, Rosa María Hernández Ruiz, informó que la activación de la Alerta Amber es de manera inmediata y tiene una temporalidad de 30 días.

Indicó que de manera pública tiene una duración máxima de 72 horas, sin que esto sea una limitante para las instituciones de investigación y persecución del delito, así como de protección y atención a víctimas de acuerdo a sus competencias.

Sobre el caso de Fernanda se limitó a dar datos al tratarse de información privada, aunque aseguró que todos los involucrados en su búsqueda están realizando sus labores conforme a lo establecido en los protocolos. Dice que las primeras investigaciones indican que pudo ser víctima de algún delito grave.

‘Era muy reservado y prepotente’

El señalado como presunto responsable por los padres de la víctima es un hombre originario de Tizimín que llegó a vivir al lugar en el año 2015 junto a su mujer y sus dos hijos. Deisy comenta que el trato con él comenzó hace un año cuando el presunto culpable necesitaba agua y era ella quien podría proporcionarle el servicio porque tenía un pozo. “Nunca hubo una relación ni amistad mayor a la de ese interés”, dijo la madre de Fernanda.

El hombre se dedicaba a la venta de tacos de guisado, pero no tenía un establecimiento fijo, se movía en un triciclo acondicionado para despachar a su clientela.

El también taxista “era muy reservado” y “a nadie le caía bien” por tener una actitud “prepotente”, según testimonio de vecinos.

Incluso, hay vecinos que afirman que cuando el taxista pasaba por la calle y los perros ladraban, le decían que no les pegara a los animales, a lo que él respondía “total, los mato y los vendo en tacos”.

El sospechoso cuenta con tres perfiles en Facebook y, según los padres de familia, ahora tampoco responde sus tres números telefónicos que tiene.

De acuerdo con la descripción de los padres de Fernanda, el hombre es una persona robusta, morena, con altura promedio, cabello corto y ojos color café oscuro. Tiene un gusto por los caballos, vestía como vaquero y usaba botas y sombrero.

“Se ve que él está bien parado porque ha trabajado en el gobierno y tiene un hermano que dicen trabaja en la fiscalía”, afirma Deisy Blanco.

Deysi Blanco ya le había dicho a su hija que no volvería a trabajar con el presunto raptor.

En esta casa vivía Fernanda con su familia, que espera encontrarla.

La vivienda del presunto raptor, la que abandonó junto con su familia tras la desaparición de la niña de 12 años.