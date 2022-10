Visa para brasileños le costaría 80 millones de dólares al turismo en Quintana Roo

El 11 de diciembre del 2021, entró en funcionamiento el Sistema de Autorización Electrónica (SAE) que permitía a los titulares de pasaportes ordinarios de nacionalidad brasileña, viajar a México con fines turísticos, de negocios o culturales, a través de una visa digital.

Sin embargo, a partir del 18 de agosto del presente año, esta versión digital dejó de tener validez, luego de que el gobierno federal detectara que los visitantes de Brasil que llegaban a México, llevaban a cabo actividades diferentes informadas en su solicitud, por lo que se retomó la visa física como requisito indispensable para ingresar al país.

Ante esta situación la empresaria del sector turístico y también Cónsul Honoraria de Brasil en Quintana Roo, Lilián Zanon, comparte que esta intermitencia en la visa, ha repercutido directamente, en el sector turístico, pues el número de visitantes ha disminuido desde entonces.

Cabe mencionar que, entre las 5 mil 557 ciudades que conforman Brasil, únicamente hay tres consulados que se encargan de emitir las visas físicas. São Paulo, Rio de Janeiro y Brasilia son las ciudades a las que se tienen que acudir para poder dar inicio con el trámite del documento, pero que se ve retrasado ante el número de solicitudes y el número limitado del personal.

“Los consulados no estaban preparados para este cambio, los tres tienen una demanda de 2 mil a 3 mil pasajeros diarios que tendrían que sacar su visa… Están haciendo su mejor esfuerzo sin tener demasiada estructura, hoy ya están sacando 200 visas de las 3 mil que se solicitan”.

Un requisito en Latinoamérica

Zanon asegura que la principal razón por la que ha surgido esta decisión del gobierno, deriva de la migración de los brasileños, que han utilizado a México como plataforma para cruzar a los Estados Unidos, un tema que no solo se ha aplicado a los brasileños sino a otros países vecinos.

“La raíz de todo esto es la gente que cruza a los Estados Unidos, con esto se trata de detener el flujo al país estadounidense… La implementación de la visa, es una medida que se ha aplicado a países como Colombia, Venezuela, entre otros; pues al parecer la visa electrónica no estaba deteniendo a toda esta gente que tenía el interés de migrar”.

Por parte de Brasil, no se hizo la reciprocidad en cuanto a la solicitud de una visa para ingresar al país y hasta el momento no hay ninguna intención de que se vaya a aplicar una restricción similar a los mexicanos, asegura la cónsul.

Efectos en el sector turístico

Cónsul Honoraria de Brasil en Quintana Roo, Lilián Zanon

A tres meses de la implementación de esta medida, las afectación en el sector turístico de Quintana Roo se ha hecho notar, pues la ausencia de los vuelos y de los ingresos económicos que ofrecía este turismo, han ocasionado una pérdida de más de 50 millones de dólares que equivalen a 996 millones 047 mil 500 pesos mexicanos.

“Los agentes de viaje dejaron de vender por el temor de que la gente no pueda sacar la visa, pues significa que tendría que haber un reembolso… hay hasta demandas porque la gente no entiende lo que está sucediendo”.

De acuerdo a la empresaria, el número de turistas que llegaban a Cancún a través de vuelos chárter era de casi 3 mil pasajeros diarios, un panorama que hoy es diferente, pues solo son 50 pasajeros brasileños que llegan al día, cifra que podría repercutir en la economía turística durante los siguientes meses.

“Tenemos una conectividad muy importante en diferentes aerolíneas, estimo que de cada 5 vuelos que llegaba a Cancún de brasileños 3 se han cancelado… Esto ocasionará que la pérdida alcance hasta los 80 millones de dólares al terminar el año”.

Un turismo que disfruta del Caribe Mexicano

El turismo brasileño se caracteriza por ser un turista que sabe cómo aprovechar e invertir en los diferentes atractivos que le ofrece el Caribe Mexicano, asegura Zanon.

“El brasileño no hace una estancia en hotelería menor a 2 mil dólares, en tours no compra menos de 400 dólares y además, consume muchas cosas no hay en Brasil, porque le conviene por cambio de dólares… En todos los comercios, en todos los shoppings, el brasileño era el que más consumía… Coco bongo en su momento, el 40% de su público era brasileño, Dolphin Discovery el 30% era su público y por supuesto, Xcaret tiene una demanda enorme por parte de los brasileños”.

Agregó que es una problemática que no solo afecta a la economía del sector turístico, sino que que también es de incumbencia del gobierno.

“Existe un impuesto, que va al gobierno federal, entonces el impacto no solo es a Quintana Roo, que si bien es el que más sufre, pero el Gobierno Federal es el que deja de recibir estos impuestos”.

La respuesta de las autoridades

Desde que empezó la intermitencia, Zanón junto a la Asociación Mayoristas de Brasil han emitido oficios a la Secretaría de Turismo tanto federal como estatal, al Instituto Nacional de Migración y a todas las dependencias a las que corresponde esta problemática, sin embargo la respuesta sigue sin ser alentadora.

“No se ha dado importancia al turismo, se ha enfocado de que es un tema de migración y es lo único que nos contestan… estuve con la embajadora de México en Brasil y también ha estado preocupada haciendo la labor de apoyarnos, pero la única contestación que hay es que se trata de un problema migratorio”.

¿Cuál es la recomendación?

Cónsul Honoraria de Brasil en Quintana Roo, Lilián Zanon

Zanon señala que como cónsul honoraria está completamente de acuerdo con la implementación de esta medida, sin embargo, parte de sus recomendaciones es que se pueda encontrar una forma de regresar la visa electrónica, pero que ahora se pueda garantizar una selección más minuciosa en cuanto a sus actividades a realizar dentro de las solicitudes.

“Si quieren poner la visa, lo entendemos, pero que también exista la forma de poder sacarla decentemente… Que se regrese la visa electrónica, pero que sean más requisitos los que se solicitan, para que se filtre la gente turista que es la que quiere cruzar a los Estados Unidos”.

Por otro lado, considera que es vital que el gobierno de México brinde las herramientas y sobre todo la infraestructura en los consulados de Brasil, esto con la finalidad de agilizar los trámites y ampliar las oportunidades para el reingreso del turismo brasileño al país.

“Hay un deseo por conocer México, por conocer Cancún, hay un público que ama a México pero que hoy deja de soñar con él, porque no tienen las condiciones”.

