Violencia no afecta relación con EU, dice representante de Cancillería.

La situación en Culiacán, Sinaloa no tendría porque afectar la relación México- Estados Unidos debido a que con EU existe un modelo de cooperación y de información y evidentemente de la decisión lo que es una realidad es que hasta donde yo tengo entendido no era un operativo que fuera por esta persona, dijo Alberto Uribe Camacho, director general de Coordinación Política de la Cancillería.

Durante su participación en CAPTA 2019 en Playa del Carmen, el representante del canciller Marcelo Ebrar reflexionó sobre lo ocurrido en Sinaloa del que aclaró que no era un operativo dirigido expresamente a la captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“No tendría porque afectarla, nuestra relación con Estados Unidos es un modelo de cooperación, de información y evidentemente la decisión podrá ser cuestionable o no, pero no, lo que es una realidad es que hasta donde yo tengo entendido no era un operativo que fuera por esta persona, para un operativo no mandas a treinta elementos, mandas a tres mil”, comentó.

Durante la entrevista para los medios destacó la importancia y fortaleza de la relación con Estados Unidos por lo que los hechos ocurridos en Culiacán el jueves pasado no hacen mella en la cooperación con el vecino país del norte, así mismo reconoció que lo ocurrido el jueves pasado fue una movilización que no correspondía con la captura del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Finalmente y durante su participación ante los cerca de 200 invitados al evento de la presidente Laura Beristain Navarrete, el representante de Marcelo Ebrard reconoció que el canciller canceló su participación en el evento celebrado en el parque Xcarete debido a la muerte reciente de su padre, el señor Marcelo Ebrard Maure.