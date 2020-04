Violencia familiar y tareas en cuarentena, orillan a jóvenes al suicidio, (testimonio)

Una joven estudiante está siendo víctima de violencia familiar durante la cuarentena en Cancún, que por culpa de su padre y su violencia, no puede realizar su tareas y tras esta situación la menor de apenas 17 años, quiere suicidarse, así contó su testimonio en exclusiva para LA VERDAD, esta es su historia.

Por cuestiones de seguridad y porque la víctima no quiso que apareciera su nombre, le tuvimos que cambiar su identidad; la joven Mar de 17 años relató que desde hace varios años su padre ha sido el culpable que las calificaciones de ella y sus hermanos sean bajos, pues no les compra los materiales necesarios y no les presta atención, además de que el padre llega borracho y lo único que quiere es golpear y agredir verbalmente a los menores, incluyendo a la joven estudiante.

“Ahora que estamos en cuarentena por la contingencia, tengo que soportar la violencia de mi padre hacìa mi, mis hermanos y hacía mi mamá, por ello casi no puedo conectarme a las clases virtuales y no puedo realizar mis tareas, a veces lo único que quiero es morir o ver la manera de suicidarme”, relató mientras lloraba.

Señaló que está cuarentena ha sido un infierno para ella y sus hermanos, ya que además de sufrir violencia familiar, tiene que hacer sus tareas y lamentablemente no todas las entrega a tiempo, Mar afirmó que con tantos problemas, no se concentra, aunque afortunadamente, los profesores la entienden, la ayudan y le dan màs tiempo para entregar sus pendientes.

“Por el exceso de tareas que nos dejan en la prepa y con los problemas que tengo en mi casa con mi padre, los profesores me dan chance de entregarlo con más tiempo, pero siento que a veces ya no aguanto; me ayudan mis amigos y me consuelan, pero es difícil, pues ellos no lo estàn viviendo”, dijo, mientras respiraba rápido.

Así como esta alumna, existen muchas más mujeres que están sufriendo este tipo de violencia, por lo que los intentos de suicidios durante la cuarentena aumentan; en este sentido LA VERDAD le proporcionó números de psicólogos a la menor, así como de las autoridades, ya que ella dice que su mamá tiene miedo a denunciar.