Violencia Vicaria ilicito más recurrente en Quintana Roo

La violencia vicaria se convierte en Quintana Roo, en uno de los ilícitos que más se cometen en el estado, asegura la asesora jurídica del Colectivo Feminista Xtabay, Quintana Roo; Ariadne Song Anguas quien afirma que los hombres utilizan este mecanismo delictivo, para presionar a sus víctimas, aunque con ello violenten el interés superior de los infantes.

La asesora jurídica señaló que, han solicitado a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQRoo), su intervención para detener a Felipe de Jesús May Náhuat, quien desde el pasado 17 de enero de 2023, con engaños, el agresor vicario sustrajo de su domicilio a sus dos hijas, a quienes retiene de manera ilegal.

La víctima, Alondra Ayala Fernández solicitó ya el acompañamiento jurídico del Colectivo Femenil Xtabay, luego de que sus hijas fueron separadas de su lado, y se privó a una de las menores de su derecho a la lactancia materna, con lo que se generó un agravio al interés superior de la niñez; hechos que no se han podido denunciar porque las autoridades judiciales los fines de semana descansan.

La madre de las dos niñas víctima de violencia vicaria, pidió a las integrantes del Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo, que le ayuden en su denuncia, a finde que pueda ser atendida por el personal de la FGEQRoo, ya que desde el 17 de enero su expareja sentimental y padre de las niñas se las llevó con mentiras y engaños.

Ayala Fernández de sólo 30 años de edad, indicó que vive en el poblado San Martiniano del municipio Lázaro Cárdenas, en condiciones de violencia vicaría por parte de su expareja, May Náhuat, quien el martes 17 de enero por la mañana llegó a su domicilio con su hermano Felipe de Jesús May Náhuat y con engaños le dijo que iría a la tienda y llevaría a las niñas de compras.

“El hombre me aseguró que no tardaría y me dijo que su hermano estaba en su derecho de ver a las niñas y de convivir con ellas, para lo cual se le dijo que así era, y que no tenía problema con esa situación”, por lo que este tomó a mi bebé y a la otra niña de sólo 4 años y se subieron en una moto roja.