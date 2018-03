Violarían ley si demuelen Blue Parrot

Miguel Ángel Pech, fiscal general del estado de Quintana Roo, asegura que no deben de demoler el antro de Solidaridad.

Al cumplirse el próximo 16 de enero un año de los hechos violentos en la discoteca Blue Parrot, el fiscal Miguel Ángel Pech, dijo que ellos no lo han liberado, de ahí que incurrirían en un ilícito si es que lo quieren demoler.



“No se ha podido concluir la investigación, deberán de darnos vista por la supuesta demolición, nosotros no tenemos nada al respecto, para saber si no hay algún tipo de prueba pendiente, a nosotros nos hacen aportar elementos y datos de prueba, desde otras instancias en la cual nosotros hasta ahorita no hemos logrado la comparecencia de los gerentes y administradores, materialmente la información que tenemos es que están viviendo otra vez en Canadá y no lo hemos logrado”, reiteró.

Justica avanza



Al cumplirse el próximo 21 de diciembre un año de que tomó protesta como fiscal general del estado, Miguel Ángel Pech Cen, avanzó 16 lugares en procuración de justicia a nivel nacional, “de estar en el lugar 31 avanzamos 16 lugares y ahora nos encontramos a la mitad”, resaltó.



En entrevista manifestó que sin lugar a dudas se ha avanzado, aunque por la percepción “nos ubican en el lugar 23 por la cantidad de hechos violentos en la zona norte, por eso estamos haciendo reforzamiento no solo en Cancún, sino en Solidaridad y Puerto Morelos, acotó.



El fiscal general del estado, dijo que no solo en la prevención, sino en la investigación y el incremento de miembros de la policía ministerial, dijo- “Una vez que hayan obtenido la certificación”.



Mencionó que se entregarán recursos del orden de 110 millones de pesos para mejorar la procuración de justicia, provenientes de diversos rubros, tanto federales como estatales.