Un hombre, bombero, originario de Arlington, Texas, Estados Unidos, fue víctima de presunto secuestro en la ciudad de Cancún, cuando aparentemente se encontraba en este destino con su esposa celebrando su aniversario de bodas, pero desde el 19 de julio del presente año, nadie sabía de su paradero.

De acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, el hombre se hospedada en uno de los hoteles de la Zona Hotelera, pero fue hallado sin vida en un complejo turístico diferente al que él estaba hospedado, además de estaba en una ventana del baño, por esa razón, abrieron la Carpeta de Investigación.

Familiares dicen que están ocultando la verdad

Vino por aniversario de bodas y lo hallan muerto en un hotel de Cancún

Sin embargo, familiares de la víctima afirman que el bombero fue secuestrado y ultimado y que la verdadera información no la quieren decir, ya que, la versión de las autoridades quintanarroenses no concuerdan con lo que dicen los seres queridos del difunto. El suegro pide no visitar Cancún porque es inseguro.

Según la FGE, el cuerpo de Elijah S. estaba en estado etílico, al intentar ingresar por la ventana donde fue hallado y tras esta acción murió por asfixia, aunque no han dado más detalles al respecto, se sabe que las autoridades estadounidenses van a intervenir para esclarecer estos hechos, pues fue apenas que se supo la noticia, cuando ya llevaba días desaparecido el hombre.

''Fue un bombero sobresaliente y un servidor público dedicado...Tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar que la familia de Elijah reciba el apoyo adecuado durante este momento difícil. Nuestras oraciones están con su familia'', destacó Don Crowson, jefe de bomberos y director de emergencias.

Suegro dice que las autoridades no han cooperado para resolver el caso

Por último, el suegro del elemento, mencionó a medios estadounidenses que tiene dos hijos pequeños y una esposa joven que están devastados, “ahora esperan trasladar el cuerpo y que las autoridades hagan su trabajo”, precisó Elledge, mismo que denunció que las autoridades mexicanas no han cooperado para esclarecer lo sucedido.

