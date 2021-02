Vinculan a proceso a exfuncionarios municipales de Puerto Morelos

Un Juez de Control vinculó a proceso a la ex directora y al ex inspector de Ecología Municipal de Puerto Morelos, luego de las imputaciones que realizó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO).

Ambos ex servidores públicos municipales habían sido señalados de incurrir en el delito de abuso de autoridad.

Los hechos están contenidos dentro de la carpeta administrativa 275/2018, de acuerdo con una audiencia que fue celebrada este jueves.

Loa exfuncionarios municipales fueron identificados, dentro de la causa, con las iniciales M. G. A., (ex directora) y P. J. C., (ex inspector), ambos del área de Ecología Municipal de Puerto Morelos.

Realizaron clausura irregular

En la etapa de debates, la Fiscalía Anticorrupción estableció que los hechos se registraron el día 5 de julio de 2017, cuando M. G. A. giró ordenes al inspector de realizar una clausura, al parecer, de manera irregular.

Los ex funcionarios municipales incurrieron en presunto abuso de autoridad.

Tras la vinculación a proceso, el Juez determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación, mismo que fenecerá el día 24 de abril de 2021, además, como medida cautelar, ambos ex servidores públicos deberán firmar cada mes.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía Anticorrupción reiteró su compromiso para combatir la impunidad en Quintana Roo, con trabajo, dedicación y profesionalismo, haciendo valer la justicia en todo momento.