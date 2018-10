Vigilan a Roberto Borge para evitar que huya del país

Pese a que se repondrá el proceso por el delito de lavado de dinero en caso de que se le otorgara el amparo de manera definitiva por el mismo delito, no saldrá de la cárcel. La Fiscalía General del estado cumplimentaría las órdenes de aprehensión y lo traería a la entidad para juzgarlo por diversos ilícitos, confirmó la Fiscal Anticorrupción del estado, Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo.

En entrevista, la fiscal manifestó que para que Roberto Borge no huya del penal donde está recluido en el estado de Morelos, tiene vigilancia permanente por parte de la justicia de Q. Roo. Al respecto en entrevista manifestó: “esto ha sido una batalla más grande, hemos tenido estrategias muy contundentes, llevamos a estar muy de cerca, dándole seguimiento a lo que tenemos más enfrente”.

Comentó que en el caso del ex gobernador de Veracruz, ganó su primer batalla legal, porque en su audiencia inicial de formulación de imputaciones, se hicieron a través de los medios de comunicación, a través de las videoconferencias, cuando los criterios de la Suprema Corte de Justicia, establecen que para la primera audiencia inicial, tiene que estar física y materialmente el imputado en presencia del juez de control.

“He batallado mucho porque he ido personalmente a hablar con el juez de distrito de llevar el asunto federal, metiéndole una solicitud de excarcelación para traerlo con las medidas de seguridad necesarias y ser presentado ante los jueces de control del Estado, petición que me fue negada, la recurrí mediante amparo, en el amparo con un burdo criterio dijeron que yo no tengo el interés jurídico para promover el amparo que nos fue negado”, precisó.