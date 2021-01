Vigila Cofepris sospechosa venta de pruebas Covid-19 en Playa del Carmen.

Mientras que el resto de laboratorios en Playa del Carmen ofertan la prueba Covid-19 de hisopo en un promedio de $1,150 pesos, farmacias del Ahorro la vende en 370 pesos, hecho que alertó a las instituciones como la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) zona centro, debido a que no tiene registro de esta prueba que, según los empleados, ofrece resultados en 20 minutos después de tomar las muestras con un hisopo (cotonete).

Javier Francisco Toledo Alvarado, coordinador de la Cofepris zona centro, indicó que la vigilancia de los exámenes de laboratorio para el Covid-19 no solo es Farmacias del Ahorro, sino en todos los centros especializados que la ofertan en Playa del Carmen, Quintana Roo, debido a que es función de la Cofepris la aprobación de las pruebas que se estén aplicando en todo el territorio nacional por lo que actualmente están vigilando el caso para confirmar que haya sido aprobada.

“Lo que hacemos nosotros es el acta de verificación al aseguramiento y la clausura del lugar ya que están ofreciendo algo que no está aprobado y no sabemos si los resultados son los que realmente den, entonces si en algún momento con esta denuncia, al hacer la verificación, cumpla, pues no hay ningún problema, pero si no cumple con las normas sanitarias, las autorizaciones serán sancionadas”, comentó.

Estadísticas podrías cambiar



Sin embargo, para los médicos que vigilan los casos de la pandemia, el caso de Farmacias del Ahorro es una alerta, debido a que cuestionan ¿a quién le son reportados los casos positivos? ¿qué ocurrirá si este tipo de pruebas contradice al sistema de salud estatal y los casos son muy superiores? ¿volveremos al semáforo rojo? La Verdad Noticias

Finalmente el coordinador de la Cofepris zona centro destacó que no hay injerencia en el tema de los costos para las pruebas, pero lo que sí corresponde es el respeto a las normas sanitarias que fueron aprobadas, por lo que pruebas como la toma de muestra de sangre, los laboratorios deben contar con una serie de procedimientos para poder obtenerlo, por lo que de ser así, Farmacias del Ahorro estaría cayendo en una ilegalidad debido a que carecen de laboratorio en la unidad de Playa del Carmen.

