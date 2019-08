Vientos del noroeste alejarán sargazo de Quintana Roo durante agosto

La Red de Monitoreo de Sargazo de Cancún, anunció que debido a los vientos del noroeste y el cambio de las corrientes marinas, el recale de la macro alga en las costas de Quintana Roo será prácticamente nula durante todo el mes de agosto.

Esteban Amaro Mauricio, hidrobiólogo y coordinador de la red, explicó que esto se debió a las ondas tropicales 20, 21 y 22, las cuales junto con el frente frío número 62, propiciaron vientos de baja altura, una corriente en chorro que ha alejado el sargazo de las costas del estado.

“Desde el día 23, 24 y 25 de julio tuvimos la entrada de la onda tropical 20, 21 y 22 de manera consecutiva y también tuvimos la influencia del frente frío número 62. Todo se combinó para que hubiera vientos de baja altura, una corriente en chorro que hizo que los vientos se modificaran y hubiera un inversión”, explicó Amaro Mauricio.

En cuanto a las corrientes marinas, el hidrobiólogo explicó que éstas cambiaron hacia el noroeste, lo cual propició que el sargazo no solo no recalara en las playas de Quintana Roo, sino también alejó el alga al norte de la Península de Yucatán.

Esta serie de fenómenos también originaron una serie de mareas altas, las cuales han ayudado a limpiar las playas de Quintana Roo, es decir, las olas poco a poco han sustituido el agua café de las playas por el característico azul turquesa, principalmente en municipios como Playa del Carmen y Tulum.

“También se originó un tema de marea alta que hizo que el sargazo que estaba en la playa la marea se lo llevara, entonces pues prácticamente esto sucedió de una noche para otra”, apuntó el coordinador de la red.

De acuerdo con el especialista, estas condiciones climatológicas prevalecerán tres semanas más, por lo que se espera que durante casi todo el mes de agosto, el recale de sargazo no será problema en las playas de Quintana Roo.

“Mientras los vientos sigan con ese patrón, esa dinámica, no va haber problema, aquí tendríamos que estar observando muy de cerca los vientos, si vemos que cambian su dirección ya habría que estar alerta”, indicó.

Te puede interesar: Cancún: Playas Limpias de Sargazo hoy 03 de agosto de 2019

Esto no significa que no haya recale, sino que será en cantidades mínimas, por lo que el coordinador de la Red hizo un llamado a las autoridades de los municipios para que no bajen la guardia y continúan los trabajos de recoja, sobre todo en zonas en donde el alga no ha sido retirada.

Recale de sargazo será menor que 2018: NASA

A través de su boletín mensual, la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la Universidad del Sur de Florida, coincidieron que la cantidad de sargazo que llegó al mar Caribe será menor, respecto al 2018, pero mayor a lo registrado en 2015.

“Para octubre y los últimos meses de 2019 es posible que los eventos de playa con sargazo en el mar Caribe, y en todo el sur de Florida, se reduzcan con respecto a los meses actuales y anteriores debido a que la cantidad en el océano Atlántico ha disminuido desde principios de julio, dijeron ambas entidades en un boletín mensual.