Viene para Quintana Roo más desarrollo y renovación a fondo: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín González visitó las instalaciones de La Verdad, donde reveló las estrategias de gobierno, y conoció cómo el medio se ubica en el Top10 Nacional en medios digitales

El gobernador Carlos Joaquín González afirmó que en 2020, de la mano del Tren Maya, se detonarán proyectos de infraestructura que impulsarán el desarrollo de diversas regiones de Quintana Roo, y que junto a las políticas estatales de desarrollo social y del fomento de valores, permitirán un crecimiento económico y social.

“Yo espero que en breve los proyectos del Tren Maya nos den una buena noticia, con proyectos que van más allá de la instalación de vías férreas, sino de la ampliación de las vías de comunicación que seguramente será una muy buena noticia para Quintana Roo para el próximo año”, expresó el mandatario.

El gobernador Carlos Joaquín González destacó los proyectos que en 2020 llegarán a Quintana Roo

En entrevista exclusiva en las instalaciones de LA VERDAD, el gobernador Joaquín González resaltó que el transporte masivo impulsado por el gobierno federal podría iniciar mucho antes de lo que estábamos pensando, y que van a permitir el desarrollo e muchos lugares del estado que esperan inversiones importantes.

Y es que la La Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal y la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro) anunciaron ocho obras en Quintana Roo, cinco federales y tres estatales.

Estos proyectos representarán una inversión de más de 37 mil 500 millones de pesos, entre lineas urbanas, parques, además de la ampliación de la carretera federal y la reconstrucción de diversos caminos en las regiones turísticas de la entidad.

Ajustes

El mandatario destacó también que habrá ajustes en el gobierno, específicamente en secretarías que requieren fortalecer la operación de las acciones y programas que beneficien a los quintanarroenses.

El gobernador resaltó que habrá ajustes en el equipo de trabajo, siempre pensando en reforzar los programas y acciones en beneficio de la población

“Esperamos también una renovación dentro del gobierno en materia de algunas de las secretarías que tenemos, buscando darles mayor fortaleza a algunas de las acciones de las que yo he platicado”, abundó.

Estos ajustes, explicó el ejecutivo estatal, redituarán además en mejores formas de energía, con la entrada y llegada de gas natural a la Península, además de un mayor apoyo al desarrollo de la mujer en Quintana Roo.

“(Los ajustes) estoy seguro que nos permitirá crecer económica y socialmente”, advirtió.

Logros y retos

Al hacer aun balance de los primeros tres años de su administración, el gobernador destacó los logros en materia de inversión extranjera directa y generación de empleos, que son dos de los diversos indicadores que tienen a Quintana Roo por encima de la media nacional, buscando siempre un desarrollo más equitativo de todas las regiones del estado.

“Somos de los estados líderes en el país en desarrollo económico, en generación de empleo, cosa que nos da mucho gusto, porque además dentro de la zona sur sureste tenemos y ponemos el ejemplo de que el crecimiento de puede dar”, explicó.

Costa Mujeres, presumió Carlos Joaquín, tendrá gran desarrollo e inversión extranjera, y por ende, generación de empleo

Advirtió que en materia turística, Quintana Roo, con su oferta de 13 destinos en toda la entidad, mantendrá a la entidad como líder no solo a nivel nacional, sino en todo Latinoamérica, consolidando con ello la confianza de los inversionistas en el estado.

“Tenemos montos de inversión extranjera directa muy importantes; en el primer trimestre de este año más de 309 millones de dólares, que representa más del 50 por ciento más que lo que se dio en el mismo periodo del año pasado.

“Tenemos a lo largo de los 3 años de gobierno más de 6 mil millones de dólares de inversión extranjera directa; que es muy alentador, porque eso habla de la confianza y la certidumbre que el estado está generando en los inversionistas, principalmente de la industria turística”, destacó.

Sin embargo, esta misma confianza en la inversión, que está detonando diversos sitios de la entidad, como Bacalar y Chetumal, también representa retos para consolidar la infraestructura que vaya aparejada al crecimiento de la oferta turística, pero incorporando a ello el desarrollo social de las comunidades.

El crecimiento económico lleva el gran propósito del desarrollo social, lograr una mejor derrama económica, una mejor distribución de la riqueza; que los recursos que el turismo, la industria y la empresa generen, sirvan para que se combata la pobreza, para que hayan más espacios de educación, de salud que se requiere y se necesita”, enfatizó.

Destacó que la industria turística del norte del estado puede generar esquemas de inversión en el centro y sur del estado, vía la diversificación económica que se está planteando, apoyando a destinos como José María Morelos, Felipe Cariillo Puerto y Lázaro Cárdenas, a donde es necesario llevar polos de desarrollo.

Confianza empresarial

Joaquín González destacó que el impuso al sector turismo es primordial en su gobierno, lo que se ha traducido en la confianza de inversionistas, que ven en Quintana Roo una buena opción de negocio.

Estuve hace algunas semanas en España, con los principales empresarios hoteleros españoles, y todos están remodelando, construyendo, ampliando sus hoteles, eso nos da mucho gusto porque habla de lo muy importante que es la industria y la confianza en el estado”, afirmó.

La Cumbre de Negocios permitió demostrar la forma en que Quintana Roo mantiene su liderazgo en inversión y en empleo, afirmó Carlos Joaquín González

El crecimiento de este sector, explicó, permite que más o menos se dé trabajo a 1.5 personas empleadas por cada cuarto de hotel construido; se generan 4 empleos directos se están construyendo, y 1.5 empleos cuando ya operar, además de 4 empleos indirectos.

Hoy, recordó, Quintana Roo tiene una oferta de más de 105 mil cuartos de hotel instalados, y se edifican poco más de 16 mil cuartos a lo largo de todo Quintana Roo, principalmente en la parte continental de Isla Mujeres.

Pero el desarrollo también ha llegado a otras regiones, como Cancún, Riviera Maya, Puerto Morelos, que se están consolidando, pero se están detonando otros destinos.

"También empieza a haber en Bacalar, en la zona sur del estado, donde se han duplicado el numero de habitaciones, es donde ha crecido en mayor porcentaje la ocupación hotelera”, expresó.

Resaltó que el aeropuerto de Chetumal ha tenido un crecimiento de más del 80 por ciento, y el de Cancún tiene más de 80 vuelos nuevos confirmados.

“Tenemos la posibilidad de inicio de un nuevo vuelo desde Barcelona a Cancún, inició el vuelo de Estambul pasando por la ciudad de México a Cancún, es decir hay optimismo para esta temporada alta de turismo”, puntualizó.

Destacó que en la Cumbre de Negocio que se concluyó hace dos días, el balance fue positivo.

“Nos fue bien; era un evento donde puse especial atención, era fundamental atraer a los empresarios más importantes del país, tener personalidades del sector económico, financiero y empresarial del mundo, tener a los chinos y a los norteamericanos juntos no era sencillo”, expresó, y se aclararon dudas en materia de seguridad y en materia ambiental.

“Demostramos que el estado sigue su rumbo, sigue creciendo, sigue dando certidumbre, sigue siendo una opción de inversión empresarial, de creación de empleo, encantes fue muy importante tener la cumbre de negocios aquí”, resaltó.

Infraestructura, la apuesta

Para el desarrollo de las comunidades, explicó, se han diseñado programas que mejoren la infraestructura, a fin de dar mejor imagen, un mejor ánimo a la sociedad, e impulsar con ello una cadena de producción que permita el desarrollo de espacios, sobre todo donde se cuenta la población indígena de Quintana Roo.

“En donde requerimos hacer muchas más acciones dirigidas en temas de educación, de salud, de cultura, de deporte, y sobre todo de integración a un clima de desarrollo empresarial, de desarrollo económico que debe ser exigido para todos”, aseveró.

Escuchar y atender

Sobre el esquema de audiencias públicas, en las que el mandatario ha atendido a más de 10 mil personas de manera directa, le ha permitido perfilar y enfocar los esfuerzos del gobierno a acciones que resuelvan demandas ciudadanas.

Las audiencias públicas han permitido crear programas y atender peticiones de los quintanarroenses, explicó el mandatario

De esa acción de escuchar a la gente, agregó, han surgido programas y políticas públicas que le han planteado en esas audiencias, en las que en promedio escucha a 100 personas directamente.

“De ahí han surgido programas como el de titulación de predios; había un problema muy grande en cuanto a mucha gente que ya había terminado de pagar terrenos, sus predios, sus casas, y que no ha podido titularlas por diversas razones”, comentó.

También el programa de lotes con servicios, que además de dar certeza jurídica y de desarrollo a las comunidades de manera ordenada, permite al gobierno evitar el crecimiento anárquico de la entidad con comunidades que acaban relegadas y sin servicios.

Otro programa de asistencia sociales que han tenido gran impacto y que han surgido de las audiencias, es el de Médico en tu casa, que lleva atención a la salud hasta las comunidades más alejadas; este programa tiene hoy una variante:

“Ahora estamos implementando uno en el campo que es el ‘Veterinario en tu rancho’, que son muchos programas que vienen precisamente de las audiencias públicas, que además de permitirme tener contacto directo con la población, me hace conocer los problemas”, destacó.

Rescate de valores

Aunque reconoce que la seguridad es un reclamo prioritario entre la gente, Carlos Joaquín reitera, como lo dijo en su tercer informe, que no puede estar satisfecho, aunque hay avances.

Por ello, además de la profesionalización de policías, la selección más estricta de perfiles y el equipamiento tecnológico, se trabaja desde las causas que detonan la criminalidad.

Carlos Joaquín González destacó el gobierno y el DIF levan una estrategia de promoción y rescate de valores para restablecer el tejido social, principalmente con los jóvenes

“Invertimos una gran cantidad de horas en trabajos que tienen que ver con seguridad, la búsqueda de paz y tranquilidad, esta tiene que darse desde un punto de vista global, no solamente en el de tener una mejor policía o hacerla más eficiente, eso es importante.

“Pero es todo un esquema que nace desde la prevención del delito, que es lo que va a dar frutos realmente a la posibilidad de que el delito vaya disminuyendo, que es el de llevar esas oportunidad de educación, de salud, de deporte, de cultura, de trabajo”, explicó.

Por ello su gobierno, enfocado en ello, hará los ajustes que permitan destacar las opciones de crecimiento, de emprendimiento entre la juventud, que es la que mas se ha vinculado en hechos delictivos.

“Vemos una gran cantidad de homicidios en donde están relacionados jóvenes, todos menores de 30 años, que sin duda nos duele, nos lastima como sociedad, y que es en donde más debemos estar ocupados”, afirmó.

Por ello trabajan en esquemas que detonen crecimiento y madurez, para que se acerquen a la escuela, que puedan emprender y tener un trabajo y sobre todo que forjen una familia, para alcanzar la paz y tranquilidad.

“En el presupuesto 2020, agregó, existen programas enfocados a buscar oportunidades para los jóvenes, que permiten su integración espacios y dentro de proyectos tecnológicos, o aprender oficios, que puedan divertirse y vincularse con la sociedad.

Mando Único, paso a paso

Sobre el Mando Único implementado en Quintana Roo, Carlos Joaquín reconoce que hay avances, ahora equilibrando niveles de incidencia delictiva, pero sobre todo, unificando los esfuerzos de las policías con estrategia.

“Lo que acaba de pasar en el país tiene mucho que ver con eso; primero debemos tener un fortalecimiento de la policía, el trabajo coordinado entre todos, para poder entonces tener el respaldo suficiente de enfrentarte a un grupo delincuencial que tiene ya una organización, y eso es en lo que hemos venido trabajando”, explicó.

El Mando Único ha comenzado a dar sus primeros resultados, afirmó Carlos Joaquín

Además, agregó que se ha mejorado el salario de los uniformados, dándoles capacitación adecuada, y agruparlos para multiplicar los esfuerzos.

“No es lo mismo tener una policía de 1 mil personas en Benito Juárez, de 800 en Solidaridad, de 200 en Cozumel, todas trabajando dispersas, a tener un grupo de casi 6 mil policías en el que podamos tener un mismo nivel en capacitación, mismos niveles salariales, mismas prestaciones, mismo armamento, mismo equipamiento, y que entonces nos permita ser un bloque mucho más fuerte, robusto para poder enfrentar a la delincuencia”, puntualizó.

Tecnología

Al esfuerzo en el capital humano, el gobernador destacó el trabajo en materia de equipamiento, con la colocación de 1 mil 500 de las 2 mil previstas para Cancún, además de la construcción del C5 que dijo, va muy avanzado, y que en los primeros meses de 2020 podría estar operando.

“Tiene alta tecnología que nos va a permitir tener mejor vigilancia y una mejor revisión sobre cada uno de los sectores de la ciudad”, afirmó.

Este esquema, indicó, se debe ampliar a los otros municipios de la entidad, y mantener el esfuerzo en todas las áreas de la procuración de justicia para atacar la criminalidad e impunidad.

En Benito Juárez, agregó, la incidencia delictiva se ha reducido 30 por ciento, y Cozumel, Tulum y Puerto Morelos van bien en este rubro.

“Estamos mejorando ya los niveles en Solidaridad, en Playa del Carmen, no alcanzamos todavía los niveles óptimos, estamos todavía lejos de ellos, pero empiezan a dar buenos resultados los trabajos en conjunto, trabajando en equipo, y hay que seguir avanzando en ese sentido”, afirmó.

El gobernador Carlos Joaquín González conoció el equipo de trabajoque hace que La Verdad esté en el Top10 nacional de medios digitales

Inquietan recortes

Sobre los recortes programados para 2020 por parte del gobierno federal, el gobernador señaló que es algo preocupante, y que trabajan para mitigar el impacto de los mismos.

“Vemos con mucha preocupación que los esquemas de coordinación fiscal entre la federación y los estados, y por supuesto los municipios, están colapsando”, afirmó.

Hay una seria preocupación, dijo, porque programa muy consolidados en salud, educación y programas de impacto social, se verán afectados con los recortes.

En diversos foros, Carlos Joaquín ha señalado que es necesario un mejor esquema de coordinación fiscal

“Vemos recortes al sector turístico que para nosotros es muy preocupante; vemos recortes al campo, que si estamos pensando en al diversificación económica, donde la agroindustria puede ser una parte de ella, pues también golpea.

“Vemos recorte en esquemas que tienen que ver con comunicaciones, especialmente en carreteras, mantenimiento de las mismas, la conectividad que tiene que darse en el estado, pues nos preocupa y nos ocupa mucho”, confirmó el gobernador.

Para ello, buscarán que se mejoren los esquemas de asignación de recursos y se den más herramientas a los estados y municipios para allegarse de ellos.

“Hoy pedimos revisar los esquemas de coordinación fiscal, ver que haya mayor participación estatal, que se busquen los mecanismos y las herramientas para incrementar los montos de recaudación que al mismo tiempo permitan tener mayor apoyo a los estados”, demandó.

Joaquín González vio con reserva el que el estado pretenda quedarse con toda la operación del sistema de salud a nivel nacional.

La agroindustria es una apuesta del gobernador estatal para 2020, aunque se podría impactar con los recortes del gobierno federal

“Me parece que no es la mejor idea, porque si de forma local es complicado llegar a todos lados y ofrecer servicios de salud, desde la parte federal, me parece que pudiera haber un retraso en cuanto a resultados que la gente esta esperando”, advirtió.

Respeto al Legislativo

Sobre el trabajo de la 16 Legislatura, el mandatario se dijo respetuoso pero, pero al mismo tiempo confió en que la cámara local resuelva sus diferencias para que empiecen a trabajar por Quintana Roo.

“Entiendo que todavía siguen los jaloneos dentro del propio Congreso, yo espero que estos concluyan ya para que pueda haber resultados para la sociedad; lo que estamos esperando del Congreso son las iniciativas, las modificaciones a al ley en bien de la sociedad”, afirmó.

Sargazo

Sobre el sargazo y su regreso en el 2020, el mandatario señaló que se debe trabajar con este nuevo ingrediente, que dijo, regresar y estará ahí mientras se sigan teniendo nutrientes en el mar que lo alimente, por lo que e debe pensar en cómo atender la contaminación de mares y ríos.

“Yo estoy viendo el tema del sargazo como un grito algo desesperado del medio ambiente; no hay industria turística si no hay medio ambiente, y en lo que hoy tenemos que trabajar es en una reestructura precisamente de ese sector ambiental, de la forma en la que hemos cuidado y cómo debemos preservar nuestro medio ambiente, cómo debe convertirse en una parte integral del sector turístico, no detener el desarrollo por supuesto, pero hoy mucho más que nunca de forma sustentable”, advirtió.

Señaló que el sargazo seguirá llegando mientras los ríos del Congo, el Amazonas y el Mississippi sigan dejando nutrientes dentro del mar, y las arenas y lluvias del Sahara depositen magnesio, seguirá ocurriendo.

Carlos Joaquín González destacó que ya se tienen equipos y sistemas para prevenir el arribo de sargazo en 2020, que dijo, seguirá llegando a Quintana Roo

Por ello se verán nuevos esquemas de tratamiento de aguas residuales, además del equipamiento para combatir el arribo del sargazo, pero todo, precisó, requiere dinero.

“Estamos a punto de tener alrededor de 6 lanchas sargaceras del gobierno, poco más de 5 kilómetros de barreras ya propiedad del gobierno, ya muchos de los municipios tienen ya su equipo especializado de recoja de sargazo sobre la arena. Eso nos va a poder permitir tener un mejor control del mismo”, anticipó.

Balance a medio camino

Estos son los aspectos que tienen contento a Carlos Joaquín en sus primeros tres años de gestión

El programa que tiene que ver con el sector turístico, porque aún y con problemas y descensos del mercado norteamericano, se ha mantenido la ocupación hotelera. Se ha mantenido a Quintana Roo como destino líder de México y Latinoamérica, sigue siendo polo de atracción de inversión, que crea y genera empleo, y mantiene a la entidad en los niveles de desarrollo económico más importantes del país. Los programas de infraestructura en los diversos poblados del estado, que son muy importantes en cada una de las poblaciones. El mejoramiento de la infraestructura deportiva que permitió ser sede de dos olimpiadas. Los proyectos de desarrollo en el centro y sur de estado, que aun no dan frutos pero que empiezan a ser muy importantes.

