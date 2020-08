Video: graban a taxista de Playa del Carmen robando tapones.

Un taxista del sitio ubicado en el acceso a un centro comercial de la esquina de avenida 30 y Constituyentes de Playa del Carmen protagonizó un bochornoso espectáculo cuando quitaba los tapones a un vehículo particular para posteriormente colocarlos al taxi número 1126, hecho que quedó grabado en video y difundido más tarde por distintos sitios de la red social Twitter.

“Cambiándole el tapón de mi rin deportivo el taxista del taxi número 1126. Es increíble, mírelo, justamente llegué ahora si no, me lo cambia. ¿Oiga por qué me está cambiando el tapón de mi rin de mi auto? Sí, si lo acabo de encontrar así. ¿Por qué hace ese tipo de cosas? ¿eh? No se esconda dé la cara”, dice parte de la grabación.

#DenunciaCiudadana Graban a taxista de Playa del Carmen cuando robaba tapones de automóvil. ������ pic.twitter.com/nTwdSO6XWm — playaaldia (@playaaldia) August 18, 2020

Los hechos ocurrieron este día, al parecer cuando la víctima ingresó al centro comercial Soriana, anteriormente La Mega, ubicado en avenida 30 esquina avenida Constituyentes en Playa del Carmen, sin percatarse que junto al estacionamiento se encuentra un sitio de taxis del Sindicato Lázaro Cárdenas del Río, por lo que ingresó tranquilamente a hacer sus compras.

Impunidad en un elemento del grupo de taxistas

Fue cuando regresaba que se percató que un taxista, el conductor de la unidad 1126 le quitaba tranquilamente los tapones guardapolvo al vehículo deportivo para colocarlos a la unidad de servicio público, por lo que la víctima sacó su teléfono y empezó a grabar y a cuestionar al operador del volante del porqué del robo.

Con el celular encendido, la víctima siguió al taxista quien intentó escabullirse entre sus compañeros que lo dejaron solo ante tal acción, mientras era cuestionado del porqué de tan baja acción, a lo que el ruletero respondió “no estoy cambiándole nada”, acto seguido se retiró del sitio.

