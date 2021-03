Video de muerto por COVID-19 en Issste de Cancún es de hace un año, aclaran

Luego de que se diera a conocer un video en el que se ve a una persona muerta supuestamente a causa del coronavirus dentro de las instalaciones de la clínica del Issste en Cancún, la dirección general de la dependencia aclaró los hechos.

Eduardo Camacho Rivera, suddirector de la Unidad de Atención al Derecho Habiente y Comunicación Social del Issste de Quintana Roo, dijo que la grabación es de hace un año y desconoce los motivos por los cuales la volvieron a viralizar.

Clínica del Issste en Cancún. Foto: Cortesía.

"Es una situación confusa porque este vídeo es del año pasado. Fue un asunto que efectivamente se dio a conocer y en su momento emitimos un boletín", dijo el funcionario.

Reviven video de muerto por coronavirus en Issste de Cancún

Ayer jueves, un video comenzó a circular entre los medios de comunicación, donde se observa un muerto de COVID-19 al lado de un paciente en la clínica del Issste en Cancún.

Estos hechos derivaron en una denuncia en contra de la directora de la clínica en Cancún, Yuliana Flores, quien no quiso responder a la solicitud de comentarios realizada por La Verdad Noticias.

Clínica del Issste en Cancún opera con normalidad

En su lugar, habló Camacho Rivera, quien aseguró que actualmente la clínica no está rebasada y opera de manera normal desde la segunda ola de contagios que se registró a principios de enero de 2021.

"No tenemos gran problema con eso. No está saturada, no estamos con problemas de ese tipo y el asunto no tiene nada que ver con la atención que se brinda en la clínica", manifestó.

Al igual que Yuliana Flores, Camacho Rivera tampoco habló sobre las acusaciones que ha realizado el personal de la clínica del Issste en Cancún, de que la directora y otros líderes del organismo se saltaron la línea de vacunación.

También descartó que haya un desabasto de insumos médicos para el personal que actualmente labora en los hospitales covid del Issste.