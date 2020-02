Video: Taxista de Cancún priva de su libertad e intimida a un usuario

Mediante un video `publicado en redes sociales, un taxista de Cancún fue evidenciado al tratar de intimidar a un usuario que incluso fue llevado contra su voluntad a un destino diferente al que había solicitado.

El denunciante decidió grabar la situación y el conductor de la unidad se molestó aún más, por lo que la discusión se tornó un tanto agresiva entre ambos sujetos.

El video fue grabado en una transmisión en vivo, motivo por el cual acumuló una gran cantidad de comentarios que expresaban la molestia de los ciudadanos en contra de estos reprobables comportamientos.

Un taxista de Cancún privó de su libertad por varios minutos a un usuario y lo amenazó en varias ocasiones

Mientras maneja el automóvil, el taxista comenta que lleva al cliente hacia el Sindicato de Taxistas, pues se portó de manera prepotente al solicitar el tarifario.

Acto seguido, el autor del video señala que la molestia que provocó ese mal rato, se debió que además, el trabajador del volante subió a más personas sin su autorización, y al pedirle que bajara su tarifa a los otros pasajeros al ser un viaje compartido, contestó de manera agresiva y con palabras altisonantes.

“En este momento estoy siendo raptado por el taxista, no se ha identificado, no me ha mostrado sus papeles, ni siquiera me mostró el tarifario. Ahora está pidieron apoyo a más taxistas”, narra el joven, mientras el acusado habla por celular mientras continúa conduciendo y le comenta a uno de sus compañeros (al parecer delegado) que está siendo “atacado” por un pasajero.

Aunque no se muestra el desenlace de este enfrentamiento verbal, se sabe que a diario los cancunenses padecen esta clase de abusos, pues las quejas y denuncias ciudadanas son una constante en cuanto a transporte público.

“Se creen con todo el derecho de tratar mal a los pasajeros porque se sienten intocables y saben que no hay muchas opciones para viajar porque no dejan que otras plataformas den el servicio, es muy injusto, deberían denunciarse todos los casos que existen como este”, se lee en uno de los comentarios.

