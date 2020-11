(Vídeo) Se apoderan feministas del Congreso de Quintana Roo

Desde este viernes, las feministas se instalaron en el interior del Congreso del Estado, luego de que les afirmaron que ya no podrían utilizar los sanitarios.

El campamento que integrantes de colectivos feministas mantenían afuera del Congreso del Estado desde el miércoles pasado, fue trasladado desde la noche de este viernes al interior del vestíbulo .

Antes de las 20:00 horas de este viernes, personal de seguridad del Poder Legislativo informó a las féminas que cerrarían las instalaciones el fin de semana y no podrían utilizar el baño.

Inconformes por esa determinación, ingresaron al interior del inmueble que alberga al Congreso del Estado e instalaron su plantón frente al Vestíbulo.

Piden despenalizar aborto

Anunciaron que, ahora, allí se mantendrá el plantón hasta que los diputados aborden el tema de la despenalización del aborto.

También anticiparon que mañana llegaran integrantes de colectivos feministas de la Zona Norte para sumarse al plantón.

Hay que señalar que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Gustavo Miranda García, había autorizado a las mujeres que utilicen el baño sin ningún tipo de restricción.

Colectivos feministas trasladaron su plantón al interior del Congreso del Estado.

Personal de seguridad del Poder Legislativo, señaló que no es que no quieran permitir que utilicen los sanitarios, sino que no habría durante el fin de semana, personal para abrir y cerrar las puertas para permitir el ingreso de las feministas.

El colectivo Marea Verde, hizo el señalamiento en sus redes sociales y dejó en claro que trasladarían su plantón, de forma pacífica, en el interior de recinto legislativo.

