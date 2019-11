Video: Borrachin pone el ambiente en tianguis de Cancún con su jacarandoso baile tropical Con su peculiar

¿Se acuerdan de la chavita que llora amargamente porque quiere ir al tianguis a pensar y no la dejan? pues en Cancún no se va a reflexionar sobre la vida, ¡se va a bailar!

Prueba de ello es un video que en 2015 se hizo viral por su divertido protagonista que a todo ritmo se contoneó con la música tan característica de los comercios que conforman este espacio comercial semifijo.

Este chusco acontecimiento fue filmado en la Región 219 de Cancún y se hizo tan viral que hasta el día de hoy hay gente que revive ese momento épico.

No se sabe si el baile tuvo tanto éxito por tratarse de una persona tan desinhibida en un lugar público, o por la impresionante condición física que posee, pues en ocasiones su baile pareciera más una rutina de zumba, por sus movimientos tan bien marcados y coordinados.

Aunque fue criticado por muchas personas debido a su evidente estado de ebriedad, el sujeto no deja de ser un símbolo de gozo y despreocupación entre tanta rutina, pues aunque no fuera en la playa, el hombre disfruta plenamente de vivir en “Cancunsito rico”.

La descripción del video dice: Caminando normalmente por el Tianguis y me topo con esto... Por esto México no progresa!!! y en los comentarios se deja al descubierto que el bailarín es todo un personaje en esa región, conocido por todos y apodado “El Caballito”, aunque no sabemos si es por su pasito que lo llaman así.

Además del show que brindó sin mesura a todos quienes pasaban por el lugar, llama la atención su atuendo tan especial, pues luce aún más simpático gracias a su bermuda, su llamativa playera color azul, botas y un sombrero que usa para colocarlo en el piso con el fin de que alguien le ofrezca una moneda, al parecer.

Después de contagiarnos con las ganas de sacudir el esqueleto y subirnos al caballo, sólo podemos concluir: ¡En el tianguis la vida es más sabrosa!