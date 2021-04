“El 9N no se olvida”, con fuerte voz gritaron las más de 70 personas que asistieron a la convocatoria de la marcha pacífica por los hechos ocurridos a las fueras del Ayuntamiento Benito Juárez en el mes de noviembre del 2020, donde feministas, hombres y hasta periodistas, fueron agredidos por elementos de la Policía Quintana Roo, cuando detonaron sus armas de fuego.

Víctimas del 9N toman las calles de Cancún; piden cero impunidad

En la marcha que se llevó a cabo esta tarde, 9 de abril, no solo asistieron las víctimas de la “represión policiaca”, sino también acudieron mujeres feministas de diferentes colectivos, así como la madre de Diana, joven que fue raptada junto a su acompañante mientras estaban en un bar de Plaza Infinity y hasta el momento no se sabe nada ellos.

Mamá de Diana García también pide justicia

En este sentido, la mamá de la jovencita habló durante la marcha y dijo lo siguiente, “ya me cansé de dar vueltas ante instituciones para que seamos escuchadas; las desapariciones forzadas, las niñas, los niños, jóvenes, están desapareciendo constantemente, ¿dónde están?, esa es la pregunta”, manifestó la madre de Diana García.

Durante el movimiento también hablaron los periodistas, Reyna Cecilia Solís y Roberto Becerril, de los medios locales Radio Turquesa y La Verdad, respectivamente, quienes exigieron que, así como actuaron en Tulum por la muerte de Victoria Salazar, actúen también en su caso, pues se salvaron de la muerte, luego de recibir un disparo de arma de fuego.

Cecilia y Roberto hicieron un llamado a las autoridades

“Nos sentimos de alguna manera burlados, violentados, porque a diferencia de lo que pasó en Tulum, nosotros llevamos cinco meses y todavía no vemos nada concreto”, subrayó Ceciclia. Mientras que Roberto hizo un llamado a que “se haga justicia en todos los aspectos y que recuerden, vienen elecciones y esto no se va a olvidar, tenemos a la presidente de Cancún que se quiere reelegir a muchos regidores que están buscando un cargo y esto no se puede quedar en el olvido”, recalcó.

Por último, es de mencionar que esta marcha no fue convocada de manera directa por colectivos feministas que pertenesen a la “Red Feminista Quintanarroense”, sino por el “Comité de Víctimas del 9N”. La marcha inició en el Malecón Tajamar a las 17:15 horas aproximadamente, caminaron sobre la avenida Bonampak para incorporarse a la Coba, seguidamente llegaron a la Glorieta del Ceviche, posteriormente marcharon sobre la Tulum hasta llegar a la “Plaza de la Reforma” en el palacio municipal Benito Juárez. La Verdad Noticias.